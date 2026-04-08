Rescatan con vida a trabajador que cayó a un acantilado en La Libertad

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

El pasado lunes 6 de abril, la Cruz Roja Salvadoreña y la Cruz Verde Salvadoreña realizaron el rescate vertical de un trabajador que sufrió una caída en un acantilado de aproximadamente 50 metros de profundidad, en el kilómetro 59 de la carretera Litoral, en La Libertad Costa.

Tras recibir la alerta del centro de operaciones, de inmediato se desplazaron unidades de emergencia y un equipo de rescate con equipo especializado para la extracción de la víctima. La operación requirió de maniobras mediante sistemas de ventaja mecánica.

El equipo utilizado en este tipo de rescate vertical incluye cuerdas de entre 25 y 100 metros, arneses y descensores, así como bloqueadores, anticaídas deslizantes, cabos de anclaje, mosquetones y poleas.

Al llegar al lugar, los rescatistas evaluaron la escena y descendieron para estabilizar a la víctima, quien presentaba múltiples traumas. Tras inmovilizarlo, lo ascendieron hasta una zona segura, donde fue entregado a personal de atención prehospitalaria para su evaluación, estabilización y monitoreo durante el traslado a un centro asistencial.

La Cruz Roja Salvadoreña, seccional Santa Tecla, participó en las labores y destacó que el paciente fue rescatado con vida y trasladado a un centro asistencial gracias al trabajo articulado entre instituciones de emergencia.

Los trabajos en altura representan un riesgo considerable para quienes los realizan, especialmente cuando existen factores que incrementan la posibilidad de accidentes y ponen en peligro la vida de los trabajadores.

Ante ello, las autoridades instan a cumplir con las medidas establecidas por la ley para garantizar la seguridad y salud ocupacional frente a los riesgos derivados del trabajo.

Entre estas medidas se incluyen el uso adecuado de escaleras, fijas o portátiles, la reparación de daños en plataformas como aberturas o desniveles, la utilización de equipos de elevación y la aplicación de precauciones en el ascenso de materiales de gran peso o tamaño.

Según el decreto n.º 254 de la Asamblea Legislativa, en su artículo 3 se establece que todo riesgo debe ser prevenido y controlado preferentemente en la fuente y en el ambiente de trabajo, mediante medidas técnicas de protección colectiva, organización adecuada del trabajo y uso de equipo de protección personal.

Además, la normativa obliga a adaptar el lugar de trabajo a la persona, especialmente en el diseño de los puestos, la selección de equipos y los métodos de producción, con el fin de reducir el impacto del trabajo repetitivo en la salud. También establece la sustitución de procesos peligrosos por otros que impliquen menor riesgo y la planificación integral de la prevención, considerando factores técnicos, organizativos, sociales y ambientales.

La legislación también prohíbe cualquier forma de discriminación, directa o indirecta, en la implementación de políticas y programas de seguridad y salud ocupacional.

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