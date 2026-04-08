Defensoría reporta 6,700 verificaciones y más de $900 mil en multas

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó en entrevista matutina que la institución ha realizado más de 6,700 verificaciones en lo que va de 2026, como parte de sus acciones para garantizar la protección de los derechos de los consumidores.

Salazar detalló que estas inspecciones se han concentrado en sectores estratégicos de la canasta básica, como granos, lácteos, verduras y carnes, con el objetivo de prevenir incrementos injustificados de precios a lo largo de toda la cadena de comercialización, desde importadores hasta comerciantes minoristas.

Explicó que el monitoreo busca “garantizar una canasta básica accesible a nuestra población”, por lo que se mantiene una vigilancia constante sobre productos esenciales como arroz, frijol, maíz, azúcar y alimentos perecederos.

Durante el primer trimestre del año, la institución impuso más de $900 mil en multas, una cifra que podría superar los registros de años anteriores si se mantiene la tendencia. En 2025, las sanciones sobrepasaron los $3 millones, según el funcionario.

En cuanto a operativos recientes, la Defensoría realizó 555 inspecciones a nivel nacional, en las que detectó 543 productos vencidos, principalmente en restaurantes.

El 85 % de estos productos se encontraba en áreas de cocina, lo que incrementa el riesgo para los consumidores, al no tener acceso visual a los ingredientes utilizados en la preparación de alimentos.

“Un producto vencido representa un alto riesgo para la salud de los consumidores”, advirtió Salazar. Ante estos hallazgos, la institución aplica medidas cautelares inmediatas, que incluyen la destrucción de los productos y la apertura de procesos sancionatorios.

El índice de cumplimiento en los establecimientos inspeccionados fue del 68 %, lo que indica que uno de cada tres presentó algún tipo de infracción.

Entre las irregularidades detectadas destacan la falta de mecanismos de atención al consumidor, con 126 casos identificados principalmente en la zona central del país, así como la ausencia de precios visibles en 13 comercios, lo que afectó a más de 491 productos.

La normativa establece que todos los comercios deben contar con mecanismos claros para recibir y gestionar reclamos, así como proporcionar un número de seguimiento a los consumidores.

El titular de la Defensoría recordó que se mantienen habilitados los canales de denuncia, como la línea 910 y WhatsApp, para que la población reporte irregularidades y haga valer sus derechos como consumidores.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...