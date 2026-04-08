ARENA convoca a elecciones internas para definir candidatos de 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión Electoral Nacional (CEN) de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) emitió este martes una convocatoria oficial para que sus miembros activos participen en las elecciones internas programadas para el 19 de julio de 2026.

Según el documento, el proceso se realizará en cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos, los estatutos internos y el reglamento de elección de autoridades partidarias. En estas elecciones se definirán los candidatos a presidente y vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y miembros de concejos municipales.

Los aspirantes que resulten electos en las internas serán postulados en los comicios nacionales organizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), previstos para el 28 de febrero de 2027. La CEN subrayó que los interesados deberán inscribirse y cumplir con los requisitos establecidos en el calendario oficial del partido.

Hace una semana, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, aseguró que como instituto político participarán en todas las elecciones: Asamblea Legislativa, Concejos Municipales y presidenciales.

En declaraciones a la prensa, cuando se desarrollaba el proceso de elecciones internas para el COENA, García Saade señaló que una de las metas es incrementar su personal en los diferentes espacios de toma de decisiones.

“Nosotros vamos a crecer, de eso estoy seguro; vamos a ganar más diputados, a ganar más alcaldías y más concejales en oposición”, destacó el tricolor.

El discurso de ARENA es que en las instituciones de toma de decisiones, como la Asamblea Legislativa, se necesita de un balance de poder que responda a las necesidades de la población; pues, actualmente, considera que Nuevas Ideas legisla para ciertos sectores y no resuelve los problemas de la población.

En la elección presidencial de 2024, ARENA obtuvo 177 mil votos válidos, finalizó en tercer lugar, luego de Nayib Bukele (Nuevas Ideas) y Manuel Flores (FMLN).

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