Diputados a favor de ratificar $150 millones en préstamos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para ratificar un préstamo de $150 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el control de inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

El empréstito fue aprobado el 24 de febrero de 2026 y suscrito el 20 de marzo del mismo año. Este lunes, en la instancia legislativa se escuchó al director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, quien explicó que el los fondos serán utilizados para financiar el Proyecto de Apoyo al Control de Inundaciones en el AMSS.

“Su ejecución permitirá reducir la vulnerabilidad de los habitantes del Área Metropolitana de San Salvador a causa de las inundaciones, especialmente durante la temporada de lluvias”, dijo Herrera a los legisladores. También, se prevé mejorar el servicio de drenaje urbano y fortalecer la efectividad de los sistemas de alerta temprana.

Herrera añadió que dicho proyecto contempla nuevas obras de drenaje, así como la modernización del sistema de alerta temprana, con tecnología para monitoreo hidrometeorológico y mejorar la coordinación interinstitucional.

La iniciativa, que será ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), se divide en cuatro componentes: el primero incluye el diseño y construcción de lagunas de laminación en la quebrada Buenos Aires, en Santa Tecla, y en la quebrada Merliot, en La Libertad. También incluye la rehabilitación de drenajes en zonas como la colonia Médica, en San Salvador, y Santa Lucía, en Ilopango; además de la intervención en bóvedas y obras de paso en las mismas zonas.

El segundo componente se centra en el fortalecimiento institucional, con la actualización del Plan Maestro de Drenaje del AMSS, estudios de preinversión y programas de capacitación técnica en gestión de riesgo, además de campañas de sensibilización ciudadana sobre el manejo adecuado de residuos.

En tercer lugar, el programa contempla el diseño e implementación de un sistema de alerta temprana con sensores para la medición y transmisión de datos en tiempo real, así como el equipamiento y mejora de los sistemas de comunicación y análisis de información. El último componente incluye la administración, evaluación y auditoría.

FOVIAL recibirá refuerzo presupuestario

Los legisladores también emitieron otro dictamen favorable para reformar la Ley de Presupuesto 2026 e incorporar $7,258,105 al ramo de Obras Públicas, destinados al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), para dar cobertura “a los compromisos institucionales adquiridos”.

La subdirectora general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce, indicó que con la modificación se pretende que el FOVIAL fortalezca el desarrollo de infraestructura, dando mantenimiento a toda la red vial y ejecutando trabajos de mitigación de riesgos.

La funcionaria detalló que los $7,258,105 provienen de ingresos adicionales generados en el ejercicio fiscal 2025, los cuales se clasifican de la siguiente manera: un monto de $1,893,516 corresponde a un excedente en lo recaudado en concepto de Derechos y Multas, relacionados con la circulación de vehículos. Mientras que $5,364,589 provienen de un excedente en lo recaudado por el Ministerio de Hacienda, a través del Régimen Temporal y Alterno de Financiamiento Complementario del FOVIAL, derivados de la contribución de $0.10 por galón de diésel, gasolinas y sus mezclas con otros carburantes.

Estos dictámenes pasarán al pleno legislativo durante la sesión plenaria de este jueves en la sesión plenaria.

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