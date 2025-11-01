Cruz Roja Salvadoreña celebra 74 aniversario del Cuerpo de Voluntarios Socorristas

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Cruz Roja Salvadoreña (CRS), institución humanitaria con 140 años de labor en el país, conmemoró el 31 de octubre el 74 aniversario de la fundación del Cuerpo de Voluntarios Socorristas, uno de sus cuerpos filiales más emblemáticos y cercanos a la población.

El Cuerpo de Voluntarios Socorristas fue fundado el 31 de octubre de 1951 por don Baltazar Llort Escalante, quien se incorporó a la Cruz Roja Salvadoreña el 3 de abril de 1944. Desde entonces, participó activamente en labores de asistencia humanitaria ante emergencias provocadas por terremotos, inundaciones, huracanes, incendios y conflictos armados, además de brindar atención prehospitalaria en accidentes y eventos deportivos. Desde su creación, el cuerpo de socorristas ha sido un pilar esencial en la atención de emergencias y el auxilio a quienes más lo necesitan.

“Durante más de siete décadas, cada socorrista ha llevado en su corazón el compromiso de servir sin distinción, de extender la mano en los momentos más difíciles y de mantener viva la esencia de nuestra labor humanitaria”, expresó la Cruz Roja Salvadoreña.

El cuerpo de socorrismo constituye la principal fuerza operativa de la institución, al encargarse de la atención prehospitalaria y de la respuesta inmediata en casos de desastre. Para ello, cuenta con equipos especializados, entre ellos la Unidad de Rescate, conformada por personal capacitado para intervenciones de alto riesgo.

Los socorristas son responsables de brindar primeros auxilios y traslado de víctimas por accidentes o enfermedades comunes, así como de prestar cualquier tipo de apoyo que las circunstancias requieran. En situaciones de desastre, su labor incluye rescate, evacuación y asistencia prehospitalaria a las víctimas en las zonas afectadas, reafirmando el compromiso humanitario de la institución.

Entre sus principales especialidades se destacan:

Unidad de Rescate (UR): realiza operaciones en altura y liberación de personas atrapadas en accidentes de tránsito o industriales.

Unidad Canina de Búsqueda y Rescate (K-SAR): especializada en la localización de personas desaparecidas por desastres naturales o en otras circunstancias.

Unidad Motorizada (UM): brinda asistencia inmediata en el lugar del incidente, antes de la llegada de las ambulancias.

