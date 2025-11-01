Del presupuesto 2026 de Vivienda, $8.3 millones es para inversión pública

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los legisladores de la Comisión de Hacienda recibieron a la titular del Ministerio de Vivienda, Michelle Sol, para explicar el presupuesto de esa institución para 2026, el cual asciende a $13.6 millones.

La funcionaria detalló cómo estarían divididos los $13,600,661 asignados a dicho ministerio, que representa el 0.13 % de los $10,555,580,928 del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal del próximo año.

La cartera de Estado tendría un incremento del 21.3 % con respecto a 2025. Es decir, de $2,386,484. La ministra informó que para el gasto de funcionamiento de la institución se han asignado $5,243,155, que representa el 38.55 % de los $13,600,661; mientras que, para la inversión pública, son $8,357,506. Es decir, el 61.45 %.

Para el rescate de la función habitacional en el Centro Histórico de San Salvador, mediante la implementación de cooperativas de vivienda por ayuda mutua, se contaría con una inversión de $1,227,478. Según lo expuesto por la titular de Vivienda, esta sería la segunda fase del programa y 83 familias del Área Metropolitana de San Salvador serían beneficiadas. Se ejecuta en conjunto con la cooperación italiana.

La ministra Sol recordó que “en la fase 1 se construyeron tres proyectos habitacionales para 104 familias, que pertenecen a las cooperativas: ACOV UVD, del barrio San Esteban, con 40 apartamentos que ya fueron entregados; ACOVIPRI, del barrio Candelaria, con 32 apartamentos que llevan el 98 % de avance y ACOVIAMFU, del barrio Candelaria, con el 32 % de avance”. El proyecto contempla la construcción de 352 apartamentos en total.

Para 2026 también se prevé dar continuidad al programa que ejecuta el ministerio en cooperación con el Banco de Desarrollo Alemán el cual se denomina “Programa MIVI-KFW”. Este tiene por objetivo el mejoramiento integral de las condiciones de vida y habitacionales en asentamientos urbanos precarios del país, con un enfoque específico en la reducción de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático.

El programa abarca dos componentes, siendo uno de ellos el Proyecto de Reducción de Daños en Asentamientos Urbanos Precarios, ubicados en zonas de riesgo por vientos en el Área Metropolitana de San Salvador, AMSS-MIVI-KfW, para el que se ha destinado un monto de $5,379,475. Con ello se realizaría el mejoramiento de viviendas y serían beneficiadas 679 familias que residen en las comunidades: Casitas del Coro, Coro Nuevo, Quiñónez 2, San Martín Municipal, San Martín Privado, San Luis Los Portales, Bolívar, Nueva Esperanza, Granjero 1 y La Campanera.

Asimismo, se incluiría, como segundo componente, el Programa de Gestión Social y Fortalecimiento Comunitario MIVI-KfW, para el que serían otorgados $285,752. Mientras que para el fortalecimiento institucional y la administración de todos los proyectos que abarcan el Programa MIVI-KfW se emplearían $464,801.

Otro de los proyectos de inversión pública, que desarrolla el Ministerio de Vivienda, es la construcción del Complejo Habitacional La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este. Para la quinta fase de dicho proyecto se han asignado $1,000,000 y con ello se construirían 28 módulos de apartamentos.

