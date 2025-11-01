El libro “Más allá del conflicto interno”, una versión matizada de los hechos 

Compartir

“Con el libro se pretende contribuir a un diálogo más amplio sobre la memoria histórica, la justicia y la reconciliación en El Salvador”

El libro “Más allá del conflicto interno 1970-1981”, escrito por el oficial retirado del ejército salvadoreño, Marcial Vela Ramos, plasma una visión crítica y reflexiva para que los lectores comprendan mejor las raíces y las secuelas de los 22 años del conflicto armado en El Salvador.

El libro pretende ayudar a aclarar los hechos antes, durante y después del crecimiento de actividades político-militares en El Salvador, desde la óptica del escritor.

El oficial en calidad de retiro expone las complejidades del conflicto a través de entrevistas detalladas de quienes vivieron y participaron directamente en el conflicto, por lo cual se considera que los testimonios presentados tienen mucha fiabilidad y veracidad de lo sucedido; además, comprende una exhaustiva revisión de diversas fuentes de información.

Este libro examina cómo la exclusión política y social, la represión estatal y las aspiraciones de justicia y democracia llevaron a una polarización extrema y, finalmente, a un conflicto armado interno.

Durante las décadas del 60 y 70 fue el momento de la preparación de las condiciones en el territorio para iniciar las acciones violentas, transformar de manera radical las condiciones de injusticia que privan a la población de sus derechos sociales, económicos y políticos.

El libro plantea que tanto los presidentes como los altos mandos de la Fuerza Armada en sus inicios vieron con mucha indiferencia lo que estaba ocurriendo en El Salvador, se dejaron las puertas abiertas para montar el camino hacia la “subversión”, lo que creó las condiciones para iniciar la ola de secuestros de altos empresarios ejecutada por la organización clandestina denominada El Grupo y las FPL.

Según el autor, el propósito de escribir este libro es para dar a conocer la historia de alguien que estuvo de alta en varias unidades militares, y narrar mediante testimonios la verdad sobre varios acontecimientos de la historia durante el conflicto armado, como la masacre de El Mozote, el asesinato de Ernesto Regalado Dueñas, de Monseñor Romero y otros casos.

“Desde 2001 me nació la idea de escribir un libro sobre el conflicto armado, con el propósito es que se sepa la verdad incidentes que sucedieron en la institución armada, que mucha gente no conoce y tampoco muchos compañeros militares”, expresó el coronel Vela.

Vela describe los hechos vividos por algunos actores que directa o indirectamente vivieron la masacre de El Mozote, ya que existen muchas versiones de lo ocurrido el 11 de diciembre de 1981, lo importante para el autor es difundir todas las partes de la historia para comprender qué ocurrió en esos días, y sacar conclusiones el lector

El libro narra cómo en la década de los 70, de mucha convulsión político-militar en el país, el periodo presidencial del coronel Arturo Armando Molina estaba llegando a su finalización, por lo que se inició un proceso de sondeo entre militares de la cúpula en ese momento para seleccionar al sucesor del presidente Molina, donde resultó favorecido el general Carlos Humberto Romero, entonces ministro de Defensa.

El Cnel. Vela plantea que una serie de acontecimientos sucedieron como reflexiones y aproximaciones previas al golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, y para los inicios de la década del 70 existía una gran acumulación de fuerzas, principalmente de carácter político-militar.

El gobierno del general Romero había perdido toda credibilidad a consecuencia de serias acusaciones de violación a los derechos humanos y su reconocimiento internacional iba de mal en peor en los gobiernos de varios países.

En cuanto al golpe de Estado de octubre de 1979, se hace un largo recuento histórico sobre este proceso, se describe cómo se dio la planificación, la organización y la ejecución del golpe, y quiénes fueron sus protagonistas. En una de esas reuniones participó el coronel Vela, en aquella fecha con el grado de teniente a pesar de que no estuvo de acuerdo con el golpe.

Se plantea que las verdaderas razones del golpe de Estado fueron la amenaza de ser condenado el gobierno en un foro internacional como violador de los derechos humanos, revertir los tradicionales esquemas de poder económico-militar y calmar la efervescencia popular con un pronunciamiento militar que proponía una transformación completa en los cuatro campos de acción del poder.

Cada capítulo entreteje los eventos durante el conflicto armado, el manejo de secuestros, marchas, tomas de embajadas, iglesias, huelgas, cierres de fábricas y destrucción de la economía, contadas por los involucrados en los hechos.

Se narran las diferentes historias internas de los golpes de Estado, la formación y origen de La Tandona y sus miembros; el coronel Domingo Monterrosa, las crisis dentro de las juntas de gobierno, las primeras operaciones militares, y el martirio e inhumación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

El libro pretende dar a conocer los eventos y emociones que marcaron una época, ofreciendo una comprensión más rica y matizada del conflicto armado, una de las etapas más turbulentas de la historia de El Salvador.

