CNTS conmemora día del sindicalista en medio de retrocesos a derechos laborales 

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) conmemoró este 31 de octubre el día del sindicalista salvadoreño, en medio de represión, amenaza, persecución, e incluso la muerte. El gobierno continúa con la política antisindical de traslados arbitrarios y acoso laboral.

Sonia Viñerta, secretaria general de la UNT, denunció que el gobierno actual ha despedido a más de 500 dirigencias sindicales, principalmente en el sector público, instituciones autónomas, municipales, pero, también, la empresa privada.

Actualmente, se mantiene una política de desafiliación masiva de sindicatos estatales, bajo amenazas de continuar con los despidos, lo cual, es un delito de coacción a la libertad sindical.

“Se ha descabezado y eliminado cerca de 60 sindicatos y en consecuencia afectado 20 contratos colectivos, principalmente en el Estado. Se ha dejado sin sustento a cerca de 20,000 trabajadores públicos y más de 10,000 por cuenta propia, al sufrir desalojos de plazas, parques y lugares turísticos.

La dirigente gremial dijo que se amenaza a miles de familias que trabajan en lugares turísticos por los megaproyectos para beneficio del “gran capital”, expresó.

Asimismo, consideró que se crean leyes o medidas regresivas, como los nuevos reglamentos municipales, cambio de contratos permanentes a temporales, la implementación de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) y la Red Nacional de Hospitales con lo cual justifican más despidos estatales, principalmente en el sector municipal y salud.

Además, se desmejoran las condiciones laborales, pérdida de derechos ya conquistados y regulados en leyes que no quieren respetar.

“La libertad sindical se encuentra herida de muerte en El Salvador, lo que evidencia el grave retroceso democrático que vive el país, ya que cada vez más se cierran los espacios de diálogo y participación en la sociedad, dejando en desprotección a la clase trabajadora”, manifestó Viñerta.

Viñerta reiteró que el Ministerio de Trabajo, encabezado por Rolando Castro, es utilizado para controlar y dividir sindicatos, al igual que en los gobiernos anteriores, pero ahora con mayor intensidad, además de manipular el otorgamiento de credenciales sindicales como medio de premiar o castigar la “lealtad y complicidad” a la política de su gestión, al guardar silencio ante los atropellos que a diario se agudizan a la clase trabajadora salvadoreña.

La central sindical exigió al gobierno de Nayib Bukele a respetar la libertad sindical y el derecho de asociación que han costado la sangre de mártires de la clase trabajadora como los sindicalistas de FENASTRAS y otras dirigencias que a lo largo de años han ofrendado sus vidas y fueron consecuente con los intereses de la clase trabajadora, incluso, en el peor momento de la lucha por la liberación de El Salvador.

