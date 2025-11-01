FUSS demanda cese del hostigamiento y criminalización del movimiento sindical 

Compartir

Durante la conmemoración del 36º aniversario de la masacre en el local de FENASTRAS, la Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS), afiliada a la Federación Sindical Mundial (FSM) y parte de la Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza (CIRAC), exigió al gobierno detener toda forma de represión, hostigamiento y criminalización contra el movimiento sindical y sus líderes.

Ronaldo Vigil, secretario de Comunicaciones de la FUSS, manifestó que aún persisten prácticas que vulneran derechos fundamentales, entre los cuales está, la falta de negociación colectiva, persecución, acoso, coacción, detenciones arbitrarias a dirigentes sociales y sindicales, despidos injustificados y masivos de trabajadores públicos, precarización del empleo, violación a la libertad de asociación.

“La libertad sindical es esencial para el ejercicio de los derechos laborales y la defensa de la justicia social y su protección es una responsabilidad primordial del Estado. En el país continúa el no cumplimiento de leyes laborales vigentes y el recrudecimiento del modelo neoliberal”, indicó.

Asimismo, dijo que una de las exigencias es el inmediato complimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 28 de febrero de 2020, que mandata establecer decreto ejecutivo las tarifas del salario mínimo para los trabajadores de servicio doméstico, y el Consejo Nacional del salario mínimo (CNSM) elaborar dentro de los 12 meses, contados a partir de su notificación de la sentencia los pliegos tarifarios de salario mínimo respectivo.

Vigil reiteró que el incumplimiento de esta sentencia demarca una clara violación a lo dictado por el máximo tribunal de justicia en el país, y la grave violación por parte del Estado salvadoreño a los derechos de las trabajadoras del hogar remunerado.

“Nos solidarizamos con los miles de trabajadores despedidos y con sus familias quienes han sido expuestos a una situación de vulnerabilidad y precariedad, al igual que el sector de vendedores independientes que son perseguidos y despojados diariamente de sus fuentes de ingresos”, sostuvo.

A la vez, hizo un llamado a la clase trabajadora y a la población a no permanecer en silencio ante la represión, la injusticia y el sufrimiento de inocentes, la lucha por la justicia y la libertad es un compromiso inquebrantable en la defensa de los derechos conquistados.

La FUSS llevó a cabo un acto de conmemoración en el Cementerio La Bermeja, donde reposan los restos de los mártires asesinados hace 36 años en el local de FENASTRAS, entre ellos, la secretaria general Febe Elizabeth Velásquez.

El 31 de octubre de 1989 escuadrones de la muerte detonaron una bomba de alto poder en la sede central de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), al oriente del mercado Ex cuartel en San Salvador, donde los sindicalistas ofrendaron su vida por los anhelos de libertad, justicia social y emancipación del pueblo.

Con este y otros homenajes, el sector sindical reafirma su compromiso con la memoria, de quienes perdieron la vida en la lucha por los derechos laborales y la justicia social en El Salvador.

