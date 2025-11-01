Herbert Anaya Sanabria, su legado histórico

Compartir

Por: Luis Rafael Moreira Flores

A 38 años de su impune asesinato, el Colectivo Herbert Anaya Sanabria retoma la lucha del valiente defensor para analizar los marcados retrocesos en la realidad nacional, de manera crucial en esta edición, rendir un enérgico homenaje a las víctimas del régimen de excepción, en particular a los defensores de derechos humanos encarcelados.

La figura de Herbert Anaya Sanabria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) y denunciante de las violaciones y la tortura durante el conflicto armado, se alza nuevamente como pilar de la memoria histórica. Su asesinato, el 26 de octubre de 1987, permanece en la impunidad, pero su vida de compromiso inquebrantable, detención y tortura es un símbolo de resistencia que resuena con dolorosa actualidad.

Para honrar su vida y continuar su batalla por la justicia, el Colectivo Herbert Anaya celebró la 9ª Feria del Conocimiento sobre Derechos Humanos 2025, del 28 al 30 de octubre, en el campus de la Universidad de El Salvador (UES). El encuentro reunió a intelectuales, activistas y sociedad civil para debatir sobre los retrocesos políticos, laborales, sociales, culturales, populares y económicos que enfrenta el país.

Persecución y repetición de la historia

En el marco de la Feria, Gloria Anaya, abogada e hija del recordado defensor, ofreció declaraciones que vinculan directamente la lucha de su padre con el contexto actual. Ella reiteró que la persecución contra quienes exigen derechos no es una novedad en la historia salvadoreña, sino una trágica repetición.

Gloria Anaya hizo hincapié en el espíritu de la defensa de los derechos humanos, citando las palabras de su padre: «Los defensores y defensoras de derechos humanos somos objeto de constante persecución. Cualquier espacio que tenemos lo hemos obtenido con nuestra propia sangre derramada en defensa de nuestro pueblo… esto no es heroísmo, es simplemente lo que tenemos que hacer.»

Esta declaración subraya la firme determinación de la lucha social como única vía para resistir al dolor, el olvido y la impunidad, en un eco de la frase que se atribuye a su padre: «El poder no tolera el control. Por eso quienes exigen derechos suelen ser vistos como enemigos». Su testimonio refuerza la necesidad de que la memoria se mantenga viva para que las nuevas generaciones conozcan el costo de la paz en la nación.

Homenaje a los defensores detenidos en la actualidad

Un punto de especial relevancia en esta edición 2025 fue la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos ‘Herbert Anaya’ a cuatro defensores de derechos humanos encarcelados desde mayo: el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, el abogado constitucionalista Enrique Anaya y la abogada anticorrupción Ruth López.

Mirna Perla, esposa de Herbert Anaya y sobreviviente de persecución, trazó un paralelismo directo y doloroso entre la situación de su esposo, quien fue encarcelado y torturado, y la de los actuales detenidos. Denunció que estas personas, al igual que muchas víctimas del régimen de excepción, viven la detención por defender la tierra, los derechos de los trabajadores y la sociedad, lo que subraya la persistencia de las violaciones y el riesgo que enfrentan los activistas hoy en día. Perla, además, hizo un llamado a las autoridades a visitar los centros penitenciarios, como la cárcel de Izalco, donde se reportan la mayoría de las muertes de detenidos, supuestamente a causa de tortura, falta de alimentación y atención médica. «El llamado de este congreso es que se ponga fin a la impunidad y al Gobierno de Nayib Bukele que respete los derechos humanos», señaló.

Jornadas integrales para el debate crítico

La Feria, más que un congreso, se consolidó como una jornada integral con actividades culturales y educativas. Los diversos concursos (fotografías, audiovisuales y escritos) se centraron en temáticas como Pueblos Originarios, Memoria Histórica, Defensores/as de Derechos Humanos, Acuerdos de Paz y Realidad Nacional, buscando fomentar el análisis y la expresión crítica de los jóvenes estudiantes.

La jornada de clausura se enriqueció con el debate sobre el rol de la comunicación. Participaron Francisco Valencia, de Diario Co Latino, y Francisco Gómez, de Radio Doble RR, quienes discutieron la responsabilidad y la reputación del periodismo, así como la evolución de los medios tradicionales a los sistemas virtuales. A ellos se unió Sara Monroy, creadora de contenido político y defensora de derechos humanos en oposición a las medidas gubernamentales, y Wally Romero, como participante del concurso (opción escrita). Romero es gestor cultural y defensor de un centro histórico para el pueblo y los vendedores. Además, Leonel Herrera (moderador), reafirmó la importancia del debate y la articulación de las organizaciones sociales y populares en la defensa continua de los derechos humanos.

La 9ª Feria del Conocimiento es una cita ineludible que demuestra que el legado de Herbert Anaya Sanabria, entre otros, no solo se recuerda, sino que se vive y se actualiza en la lucha diaria por un El Salvador más justo. La voz del defensor, silenciada hace casi cuatro décadas, resuena fuerte en cada debate y condena a la injusticia que se presentó en este encuentro.

