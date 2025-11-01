Página de inicio » Nacionales » MARN prevé lluvias en el oriente del país este sábado 

1 noviembre, 2025

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que para la noche, se esperan lluvias en el sector oriental del país.

El MARN prevé que para la mañana, el cielo estará despejado, sin lluvias. En la tarde, cielo estará poco nublado, con posibilidad de lluvias en la zona montañosa norte de la zona oriental. Por la noche, se esperan lluvias en sectores de la zona oriental.

El viento se tendrá del noreste, variando de 10 a 20 km/h, y ocasionalmente sobrepasando los 25 km/h, más sensibles en zonas altas.

El ambiente estará cálido en el día, fresco en la noche y madrugada. Estas condiciones se deben a una vaguada ubicada en la costa del Caribe de Centroamérica, aportando un poco de inestabilidad al país, permitiendo la formación de lluvias en sectores de la zona oriental y zona montañosa norte del país. Además, se tendrá el viento del noreste ligeramente acelerado.

