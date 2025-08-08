Protección Civil reporta 215 lesionados y 19 fallecidos en accidentes de tránsito

Compartir

En vacaciones agostinas

Alma Vilches

El director general de Protección Civil, Luis Amaya, indicó que durante las vacaciones agostinas se registraron 358 accidentes de tránsito, de los cuales 82 ocurrieron en motocicleta; 215 lesionados, 19 fallecidos, y 45 detenidos por conducción peligrosa, mientras que el año pasado fue de 56, es decir, un 20% menos.

Dijo que la principal causa de los accidentes de tránsito continúa siendo la distracción al momento de conducir, del total de siniestros viales, 88 fueron provocados por personas que estaban distraídas en el momento de conducir, 84 por invasión de carril, 49 por no guardar la distancia, 39 por no respetar señales prioritarias, 20 por velocidad inadecuada, y 20 por manejar en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias estupefacientes.

“Este año hay menos detenidos por conducción peligrosa, hay menos personas manejando en estado de ebriedad, la causa número uno de los accidentes viales sigue siendo la distracción al conducir, parece que las personas piensan que ir con el teléfono al volante es una situación normal, y no lo es”, sostuvo.

Según Amaya, en las últimas horas se reportaron dos muertos debido a asfixia por inmersión, ambos relacionados al abuso en el consumo de alcohol; estas muertes se suman a los 19 fallecidos a causa de accidentes viales, durante las vacaciones agostinas.

Recalcó que en las playas públicas no se ha tenido ni un solo fallecido de asfixia por inmersión, una de las personas que perdió la vida fue en un rancho privado de playas Negras, Conchagua, La Unión Sur, la persona ingresó al mar en un momento no adecuado, se rescató con vida, fue llevada a un hospital, pero en el camino falleció.

La otra persona murió al ingresar en estado de ebriedad en la laguna de Apastepeque, le dio un paro cardíaco, se le hizo maniobras y todo lo posible, pero lamentablemente llegó fallecida al hospital. Hasta la fecha se han registrado 66 rescates acuáticos, entre simples y profundos.

“No hemos tenido ningún incendio forestal, en maleza se tuvieron cuatro, y nueve estructurales, no hubo un tan solo restaurante que tuviera un conato de incendio, el Cuerpo de Bomberos ha estado muy pendiente de hacer las inspecciones”, agregó el funcionario.

Bomberos ha llevado a cabo diversas verificaciones en hoteles y restaurantes, con el objetivo de garantizar la seguridad en estos lugares y evitar inconvenientes para los visitantes, cerca de 150 inspectores han constatado condiciones de seguridad como planes de contingencia, brigadas internas, extintores, cocinas y cilindros de gas. Erick Vásquez, sub director del Cuerpo de Bomberos, destacó que desde el 1 al 6 de agosto han ocurrido 4 incendios en maleza, 9 estructurales, 2 en basureros, 7 en vehículos y ninguno forestal.

“En este periodo vacacional hemos intensificado las inspecciones en zonas de alta afluencia, no solo intervenimos ante incendios; también actuamos antes de que ocurran. Las inspecciones técnicas y la prevención son parte esencial de nuestra labor diaria”, agregó Vásquez.

Protección Civil señaló que para brindar una respuesta oportuna a un evento de concentración masiva de personas como lo fue la actividad religiosa de “La Bajada”, se instaló un puesto de mando unificado con las distintas instituciones.

Además, se contó con otro puesto de mando en el campo de la feria Sívarland, debido a la gran afluencia de personas, donde de manera articulada con las demás instituciones respondieron de manera oportuna ante cualquier incidente.

