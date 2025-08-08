Reformas constitucionales aprobadas por Nuevas Ideas reciben críticas

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las reformas constitucionales aprobadas por el oficialismo previo a la semana vacacional provocaron reacciones de varios sectores no solo nacionales, sino internacionales. Por la forma en la que se aprobó, le han pedido al Gobierno que reconsidere estas decisiones porque golpean a la democracia.

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, Nuevas Ideas ha botado la democracia que inició con el fin de la guerra civil en El Salvador. Se instaló una democracia que parecía tener futuro y que incluso, llevó a Nayib Bukele a la Presidencia en 2019, cuando rompió el bipartidismo y a Nuevas Ideas a la Asamblea Legislativa en 2021.

Desde entonces, Nuevas Ideas ha promovido decretos que van en contra de la democracia y de la separación de poderes, como la destitución de los magistrados y del fiscal, reformas a la Constitución para que las modificaciones pueda hacerla una sola legislatura.

Es así que el 31 de julio de este año, un día antes de vacaciones y en menos de 12 horas, Nuevas Ideas modificó la Carta Magna para que el periodo presidencial sea de 6 años, que la reelección presidencial sea indefinida, que se elimine la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

La iglesia católica ha hecho el llamado para que reconsidere la decisión ya que se cambia el sistema democrático. “Pedimos que los señores diputados reconsideren las reformas a la Constitución recientemente aprobadas por ese Pleno Legislativo de manera inconsulta. Pues para la legitimidad de una reforma constitucional, el pueblo debe ser consultado», dijo el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas en la misa del 6 de agosto en honor al Divino Salvador del Mundo en las afueras de Catedral Metropolitana de San Salvador.

Un grupo de ex jefe de Estados y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) también condenaron las reformas a la Carta Magna ya que se violenta la democracia

Plantearon que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es una modificación que trae fuertes consecuencias para el acceso al poder y el funcionamiento democrático en general, según citaron un escrito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en 2021 que aborda precisamente el tema de la reelección presidencial.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) también se pronunció esta semana sobre las reformas aprobadas. Señaló que, con ellas, El Salvador “regresa a su pasado”, cuando gobernaban los regímenes militares.

El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó un par de noticias de agencias internacionales donde señalan que el Gobierno de EUA respalda las reformas constitucionales.

La Cadena de Noticias CNN y la agencia de noticias EFE informaron en artículos periodísticos que el Gobierno de los EEUU enfatiza que “la Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y políticas de sus electores”.

“La decisión de hacer cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país. Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región”, señala el Gobierno de Donald Trump, según esos medios de comunicación.

Aunque esto, no es de extrañar, ya que la administración de Trump ha sido cercana a la administración de Bukele. Incluso, Bukele puso a disposición el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para albergar a migrantes venezolanos, quienes fueron repatriados a sus países hace unas semanas.

Las reformas a la constitución han sido catalogadas por organizaciones nacionales e internacionales como un golpe a la democracia de El Salvador

