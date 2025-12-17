ARENA denuncia que con las reformas a la Cn. se busca concentrar el poder

Redacción Nacionales

La fracción de ARENA criticó las reformas constitucionales aprobadas y ratificadas por el oficialismo y aliados en un solo día. Esto demuestra la concentración de poder de Nuevas Ideas y el mismo Gobierno.

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, señaló que los legisladores oficialistas y aliados “hicieron un showcito bayunco pidiendo firmas que ya tenían planeadas y haciendo cola atrasando la plenaria por más horas”.

Es de recordar que tanto la diputada Dania González como Alexia Rivas pidieron las firmas en el propio pleno para dar ingreso formalmente a la reforma constitucional, esto hizo que todos los legisladores hicieran una fila en sus escritorios para firmar las propuestas.

Nuevas Ideas aprobó, con dispensa de trámite, dos reformas a la Constitución de la República, la primera para extender a 6 años las funciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la segunda para eliminar la disposición que establece otorgar no menos del 6 % de los ingresos corrientes del Estado a la Corte Suprema de Justicia para su presupuesto.

A juicio de Villatoro, el oficialismo busca concentrar “todo el poder”, y están “poniendo a prueba a los actuales magistrados para que les hagan el mingo mingo y de premio los dejen seis años más”, en 2027, ya que en ese año, se elegirán nuevamente a magistrados del TSE que ejercerán hasta 2033.

Villatoro aclaró que los diputados actuales “desconocen de la ley, la Constitución, la doctrina legal y de jurisprudencia”, ya que se aprueban este tipo de reforma violentando la propia Constitución y las realizan previo a días festivos. “Hacen estas reformas cerca de la Navidad, así como aprobaron la minería, con la finalidad que la gente pensando en las fiestas se le olvide y no le preste atención a las chabacanadas que hacen en ese recinto legislativo”, concluyó.

Su colega, el diputado Francisco Lira, también se refirió sobre estas reformas aprobadas de manera exprés. A juicio del legislador con estas reformas constitucionales, los afectados sería la población, porque es un golpe más a la democracia. “Los van a afectar en su democracia, en su derecho a exigir que se respete estos principios básicos de la democracia”.

