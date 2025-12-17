Acción Ciudadana alerta que reforma constitucional para eliminar el 6% fijo a la CSJ, debilitará el sistema de justicia

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Luego que Nuevas Ideas aprobó y ratificó la reforma a la Constitución de la República para eliminar la disposición que establece otorgar no menos del 6 % de los ingresos corrientes del Estado a la CSJ para su presupuesto, Acción Ciudadana señala esto debilitará el sistema de justicia.

Es de recordar que en la plenaria de esta semana, el Legislativo aprobó y ratificó modificaciones al artículo 172, para eliminar la disposición que establece otorgar no menos del 6 % de los ingresos corrientes del Estado a la Corte Suprema de Justicia para su presupuesto.

Sobre este tema, la ONG, Acción Ciudadana, manifestó que la reforma aprobada “abre la posibilidad de una significativa reducción de recursos que debilitará el ya saturado e ineficiente sistema de justicia salvadoreño”.

La Asamblea Legislativa dejo el artículo abierto, eliminó la obligación de entregar el 6% de los ingresos del Estado y el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia será “según las necesidades razonables que dicha institución presente”

“La Asamblea Legislativa ha planteado un falso dilema entre los derechos a la salud/educación y a la administración de justicia. El acceso a la justicia es de igual relevancia que contar con servicios de salud adecuados y un sistema educativo de calidad”, planteó Acción Ciudadana.

A juicio de AC, si el Gobierno quiere más recursos, “la decisión responsable es revisar y priorizar el uso del presupuesto evitando cualquier utilización populista de los recursos, más cuando estamos a las puertas de las elecciones de 2027”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...