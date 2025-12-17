Compartir

“El MAG no nos debe ver a las organizaciones como rivales, sino aliados estratégicos porque si no hay producción en el campo, no hay comida en la ciudad”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio, indicó que este año el déficit de granos básicos será del 25% y esa cantidad dependerá de las importaciones. En el caso del maíz el consumo nacional es de 18 millones 800 mil quintales y la producción es de 14 millones 30 mil quintales, un déficit de casi 5 millones de quintales.

El consumo nacional de frijol es de 2 millones 400 mil quintales, y la producción es de 2 millones 25 mil quintales, lo que significa un déficit de 375 mil quintales.

En el caso del maicillo se consumen 2 millones 900 mil quintales, la producción será de 2 millones 400 mil quintales, a escala nacional se consumen 900 mil quintales y la producción es de 788 mil quintales, el déficit es de 112 mil quintales.

Treminio señaló que para garantizar la producción del consumo nacional se necesita sembrar 420 mil manzanas de maíz, 160 mil manzanas de frijol, 100 mil manzanas de maicillo y aproximadamente 90 mil manzanas de arroz, sin embargo, solo se sembraron 315 mil manzanas de maíz y 105 mil manzanas de frijol.

“El Ministerio de Agricultura tiene el problema de una falta de planificación agropecuaria. Toda la política del MAG es manejada por el funcionario en turno y si no tiene una visión de futuro, se atrasa o enfrenta las crisis con pequeños parches que no logra cubrir el déficit”, externó Treminio en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Según el presidente de CAMPO, El Salvador se está convirtiendo en un país meramente importador de alimento, lo cual es peligroso para cualquier país del mundo, porque el importador puede decidir vender más caro o ya no vender el producto.

Los productores del país tienen la capacidad de producir más, pero el problema actual es que los jóvenes no quieren dedicarse a la agricultura porque no es rentable.

El líder gremial dijo que el 2025 fue un invierno (periodo lluvioso) neutro, pero a pesar de eso deja un déficit para el siguiente año, porque los productores han sembrado menos desde 2022, si se compara al año anterior es bueno, pero en relación con 2021, el ciclo actual es malo.

Asimismo, reiteró que de 100 tomates consumidos, el país solo tiene la capacidad de producir 7, del 93% de las importaciones el 76% proviene de Guatemala, en el caso del frijol El Salvador depende de Nicaragua. En Centroamérica solo Nicaragua y Honduras tienen superávit de frijol.

Treminio manifestó que en Centroamérica los salvadoreños son quienes consumen más frijoles, cerca de 40 libras anualmente. El Salvador está en el quinto lugar de producción de este grano básico superando solo a Panamá, en déficit de producción de frijol es el primer país, seguido de Costa Rica, a pesar de esto los precios del frijol no se han disparado porque en otros países la producción de frijol es más barata, no tienen el IVA.

“En déficit del maíz El Salvador está en segundo lugar, superado por Costa Rica, y en consumo de maíz igualmente en segundo lugar; en Centroamérica, quien más cultiva maíz es Guatemala, el único país que tiene superávit de arroz es Panamá. El Salvador trae arroz importado de México, Estados Unidos y de China.

En el consumo de arroz El Salvador está en último lugar, solo se consumen 15 libras por persona al año”, expresó.

Reiteró que los tres distritos de riego son Zapotitán, Atiocoyo norte y sur junto con el Lempa Acahuapa, y se logran abarcar 20 mil manzanas, de estos solo 2 se encuentran activos, el que está inactivo es Lempa Acahuapa, debido a que el gobierno no se ha interesado en su reparación, por esta razón cada vez hay menos producción de hortalizas año con año, provocando un déficit del 23%.

El único país que tiene déficit de carne es El Salvador, y se debe al costo alto de producción y la falta de capacidad para tener corrales, se depende de Nicaragua y ahora de Uruguay y Argentina.

Además, es el único país de Centroamérica que tiene superávit de carne de cerdo, debido a la capacidad de los granjeros, y es más barato producir carne de cerdo que la de res, pero El Salvador es el que menos consume carne de cerdo de la región.

En el caso de la producción de café, El Salvador tiene un superávit de 316 mil quintales, logra cubrir la demanda nacional y está en quinto lugar de producción, superando a Panamá. Aquí en el país está disminuyendo la producción de café.

CAMPO hizo un llamado a las autoridades, para hacer un consenso con las asociaciones y si existiera mayor coordinación, se pudiera economizar más y los recursos llegarán a una mayor cantidad de productores.

