El salvador en abrazo solidario con Cuba en 2025

San Salvador/Prensa Latina

Diferentes grupos de solidaridad con Cuba en El Salvador manifestaron en 2025 su irrestricto apoyo al pueblo cubano y a su resistencia contra el bloqueo estadounidense.

Ese espíritu primó entre los asistentes al balance anual 2025 del movimiento de solidaridad con la isla celebrado en la Embajada Cubana en El Salvador, realizado recientemente, donde estuvieron representados diversos grupos de salvadoreños quienes durante el año no cejaron en sus acciones de apoyo al pueblo isleño.

Durante meses los salvadoreños solidarios pusieron su hombro junto al pueblo cubano en múltiples tareas para que ”Cuba siga de pie y firme” frente a la agresión estadounidense, según patentizó un video que recopiló las tantas acciones solidarias.

Desde la celebración del 172 aniversario del natalicio de José Martí en la plaza donde se encuentran su busto en el centro histórico, la participación en el maratón de amor por Cuba hasta el aniversario 130 de caída en combate del apóstol, los salvadoreños estuvieron presentes con su apoyo a la isla.

Conversatorio de estudiantes de la Universidad de El Salvador y de representantes de la solidaridad enaltecieron y destacaron el legado histórico de José Martí.

Durante el balance también fueron destacadas actividades que conmemoraron el paso por las Ruinas de Tazumal, cerca de la frontera con Guatemala, del comandante Ernesto Che Guevara, entre ellas una el 8 de junio, un sentido homenaje en el aniversario 97 de su natalicio.

Un destaque especial en el balance fue el apoyo económico y el esfuerzo durante meses de todas las expresiones de la solidaridad y de los médicos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), lo cual resultó en el envío a Cuba de un contenedor de medicamentos e insumos médicos.

La iniciativa coordinada por el Capitulo Cuba, del Centro de Estudios Schafik Hándal, fue destinada al Hospital General Leopoldito Martínez, de la provincia de Mayabeque.

El tributo al legado eterno al Comandante en Jefe, Fidel Castro, en el noveno aniversario de su desaparición física, la recordación del aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes, el 99 natalicio de Fidel, entre otras actividades, conformaron el apoyo solidario a Cuba.

Durante los meses transcurridos no faltaron las denuncias al bloqueo estadounidense y a la reincorporación de Cuba a la lista de estados presuntos patrocinadores del terrorismo.

A la actividad de balance anual de la solidaridad salvadoreña, en la sede diplomática cubana, además de diferentes colectivos, estuvieron presentes diplomáticos de la isla.

