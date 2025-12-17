El Salvador gestiona cable submarino de Internet 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Salvador tendría su primer cable submarino de internet en 2028, según informó este martes el presidente de la República y la embajada de los Estados Unidos en El Salvador.

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) habría seleccionado a la empresa Liberty Networks para que actue de proveedor para el diseño, construcción, despliegue y operación del primer cable submarino en el país.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que El Salvador seleccionó a la empresa para construir el primer cable submarino, “proporcionando internet más rápido a los salvadoreños y creando nuevas oportunidades de innovación y crecimiento económico”.

La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador sostuvo que “este es un paso crucial en la transformación de El Salvador, (…) la Embajada de EE.UU. se enorgullece de haber acompañado este proceso”.

Según la información de la empresa, el sistema tendría una extensión aproximada de 1,800 kilometros y conectará a al país, con los principales centros internacionales de telecomunicaciones, por lo cual, permitirá ampliar el ancho de banda y mejorar la estabilidad del servicio de internet, así como su velocidad.

El vicepresidente senior de infraestructura y estrategia corporativa, Ray Collins, afirmó que con este proyecto sentará las bases para el crecimiento económico, la innovación y la generación de nuevas oportunidades.

Liberty Networks dijo contar con la experiencia en la gestión de sistemas submarinos de alta complejidad y esto será clave para garantizar el despliegue y operación a largo plazo. El nuevo sistema submarino está previsto para su funcionamiento en el segundo semestre de 2028. Pronto, brindarán más detalles sobre el socio tecnológico que participará en el proyecto, concluyó.

De momento, el Gobierno de El Salvador no ha brindado detalles sobre el monto a invertir. Sin embargo, en febrero de este año, la Asamblea Legislativa aprobó incorporar $85.4 millones de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) al presupuesto de 2025 para iniciar los estudios y el diseño relacionados con la construcción del cable submarino.

