Bukele y Musk se refieren al proyecto educativo con XAI

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, y el empresario y fundador de Xai, Elon Musk, se refirieron a la implementación de la Inteligencia Artificial en el sistema de educación pública en El Salvador.

El 11 de diciembre, la Presidencia de la República anunció un programa, en conjunto con XAI, para implementar tutorías personalizadas con inteligencia artificial para los estudiantes del sistema público. El objetivo, según se informó es “transformar el sistema educativo en un referente mundial de innovación y progreso social impulsado por la tecnología”.

El proyecto utilizará Grok, el modelo avanzado de XAI, para ofrecer “experiencias de aprendizaje adaptadas” a cada estudiante en las más de 5,000 escuelas públicas del país.

La empresa tecnológica xAI, es dirigida por el magnate Elon Musk, que dicho sea de paso es dueño de la red social X (antes Twitter).

Musk dijo que al llevar Grok a todos los estudiantes de El Salvador, “el presidente Bukele está poniendo la inteligencia artificial más avanzada en manos de toda una generación”.

Musk catalogó la implementación de la IA en el sistema público de educación como la “construcción del futuro del país”.

Bukele comentó que los beneficios del uso de la Inteligencia Artificial dependerá de la determinación con la que las personas lo usen ya sea para el “florecimiento” o la destrucción”.

Bukele sostuvo que como ocurre con todos los inventos transformadores “la IA en sí misma no es ni salvación ni condenación; es un espejo. Refleja las intenciones de quienes la usan. Somos nosotros quienes determinaremos si se usa para la destrucción o para el florecimiento de la humanidad».

Los estudiantes del sector público no tendrán en sí, contacto con Grok como lo pueden hacer la población en general; los estudiantes utilizarán un tutor proactivo y personalizado, usando la tecnología o la raíz de Grok para las enseñanzas, la cual sería utilizada desde primer grado hasta secundaria, con ello se adaptaría sus capacidades, habilidades y conocimientos, según información proporcionada por el Gobierno.

El sistema sería utilizado por más de un millón de estudiantes y miles de docentes de las escuelas e institutos públicos. El Gobierno ha prometido que el sistema basado en IA, tendría educación personalizada de clase mundial para las zonas urbanas y rurales.

Xai, fundada por Elon Musk en 2023, es una empresa de inteligencia artificial con sede en el Área de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos. XAI se dedica principalmente al desarrollo de sistemas de Inteligencia Artificial avanzados que sean veraces, competentes y beneficiosos para la humanidad.

