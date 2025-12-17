PNC confirma que cuerpo encontrado en bóveda de SITRAMSS es de agente desaparecida

Compartir

Rosario Rivas

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó, a través de redes sociales, que la mujer encontrada fallecida, en una bóveda eléctrica en la estación del SITRAMSS, ubicada sobre la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador, corresponde a la cabo desaparecida desde el 10 de diciembre, identificada como Luisa Estela Ramos Mendoza.

La versión oficial se dio a conocer después de que el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) señalara que el cadáver encontrado podría corresponder a una agente policial desaparecida.

Tras la difusión de imágenes en redes sociales, compañeros policiales que participaban en la búsqueda de la agente Ramos Mendoza señalaron que, por las características físicas y la vestimenta observada, existía la posibilidad de que el cuerpo correspondía a la agente.

“Queremos informar que, tras la recuperación del cuerpo encontrado en una bóveda eléctrica en la estación del SITRAMSS, ubicada sobre la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador, mediante cámaras de seguridad y videovigilancia se comprobó que el pasado 11 de diciembre, a las 20:00 horas, la persona ingresó a la estación del SITRAMSS, donde cayó de forma accidental en una bóveda eléctrica, provocándole la muerte”, con este texto la PNC confirmó la muerte de la agente.

La agente Ramos Mendoza estaba destacada la Unidad Central de Acceso a las Tecnologías de la Información (UCATI) de la Policía Nacional Civil (PNC).

El jueves 11 de diciembre Ramos Mendoza no se presentó en el acto oficial en el que ella, junto a otros agentes, serían ascendidos a cabos.

Según informes de sus compañeros ella salió el miércoles de su casa y no regresó, sus compañeros activaron el protocolo para buscarla.

Al enterarse del hallazgo del cuerpo de la mujer en la estación del SITRAMSS acudieron y la reconocieron por sus rasgos físicos y por la camiseta deportiva de la UCATI.

La localización de Ramos Mendoza se debió a que los transeúntes y comerciantes de la zona alertaron sobre el fuerte olor del cuerpo en descomposición y al inspeccionar el lugar, las autoridades ubicaron el cadáver dentro de una fosa de entre cuatro y cinco metros de profundidad.

Según las cámaras de videovigilancia la muerte de la agente fue accidental, al caer en una fosa con agua y electricidad, por lo que murió electrocutada, sin embargo, las investigaciones podrían confirmar o descartar el hecho.

Para algunos, podría tratarse de otro caso parecido al desaparecimiento y asesinjato de Karla Ayala.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...