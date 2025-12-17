Rescatan a conductor prensado en camión volcado

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este martes 16 de diciembre, alrededor de las 8:00 de la mañana, en el kilómetro 30 de la carretera al puerto de La Libertad, en el sector conocido como vuelta El Papaturro, donde un hombre identificado como Óscar Valladares, de 39 años, quedó prensado entre los hierros retorcidos de la cabina de un camión de transporte tras volcar.

Al lugar acudieron rescatistas del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento y del Equipo Táctico de Protección Civil, además de personal médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM 132).

Comandos de Salvamento informó que, al arribar a la escena junto al SEM 132, se brindó atención prehospitalaria y estabilización inicial a la víctima, quien se encontraba prensada de sus extremidades inferiores.

Por su parte, Fausto Fuentes, rescatista de Cruz Roja Salvadoreña, seccional Santa Tecla, detalló que inicialmente se trabajó con equipo vehicular básico mientras se esperaba la llegada de herramientas hidráulicas especializadas para el rescate.

Ernesto Calderón, integrante del Cuerpo de Bomberos, explicó que el conductor quedó atrapado entre un separador vial y el tablero del vehículo, por lo que fue necesario ejecutar maniobras de extricación vehicular para lograr su liberación.

Tras varios minutos de labores coordinadas, la víctima fue rescatada y trasladada a un centro hospitalario, donde recibió atención médica especializada.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), los accidentes incrementaron un 9% respecto a 2024, con un total de 21,156 percances viales registrados a la fecha, lo que equivale a un promedio de 61 siniestros diarios.

La distracción al volante encabeza las causas con 5,356 casos, seguida por la invasión de carril, con 4,536 incidentes registrados.

Como resultado, 12,573 personas han resultado lesionadas en accidentes de tránsito. Y 1,231 personas han fallecido.

San Salvador continúa siendo el departamento con mayor incidencia, con 7,213 siniestros viales registrados.

Otros accidentes

Una persona fue atendida por cuerpos de socorro, al resultar lesionada en otro accidente de tránsito ocurrido en Monte Carmelo, vía Los Naranjos, en Sonsonate.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Jorge Alberto Cerén Martínez, manejaba con 165° de alcohol y colisionó su vehículo con otro que se encontraba estacionado, el incidente ocurrió sobre la calle principal de la colonia Kuan Yin, en Santiago de María, Usulután Norte, será remitido por conducción peligrosa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...