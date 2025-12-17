Protección Civil desarrolla simulacro de accidente vial 

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Como parte del Plan Fin de Año, instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil llevaron a cabo un simulacro de intervención en accidente de tránsito, sobre el bulevar Monseñor Romero.

Este ejercicio refleja un escenario similar a los que ocurren en las carreteras y en muchos casos pueden evitarse con una conducción responsable.

El objetivo del simulacra es fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones, y principalmente enviar un mensaje a la población sobre los riesgos de la conducción peligrosa.

El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, dijo que para poder atender un accidente de tránsito se necesitan conocimientos previos, habilidades, equipos, herramientas, accesorios, pero más importante trabajar de manera organizada y coordinando esfuerzos, para generar la mayor posibilidad de vida a las personas que quedan atrapadas.

“Este ejercicio no solo representa una práctica técnica, sino una demostración real de preparación, coordinación y capacidad de respuesta ante emergencias. El escenario recreado durante el simulacro permitió simular una situación compleja y de alto riesgo, similar a las que enfrentan a diario los equipos de primera respuesta”, destacó.

Asimismo, hizo un llamado a no conducir en estado de ebriedad y dar un mantenimiento a los vehículos, para evitar incidentes, revisar motor, fluidos hidráulicos, sistema eléctrico, porque muchos de los accidentes son por falta de mantenimiento.

Entre tanto, Luis Amaya, director general de Protección Civil, señaló que el simulacro de accidente se dio como parte del Plan Fin de Año, período donde históricamente se incrementa el flujo vehicular y con ello el riesgo de este tipo de emergencias en las carreteras del país.

“En esta temporada es importante que nos ocupemos de cumplir la normativa vial, de hacer uso de nuestra razón a fin de no tener incidentes como el que ahora hemos simulado, manejar bajo estado de ebriedad no nos lleva a nada bueno, es relevante que todos aceptemos la responsabilidad que tenemos”, sostuvo.

Amaya pidió a la población adoptar medidas básicas de seguridad vial, entre ellas revisar el estado mecánico del vehículo constantemente, utilizar siempre el cinturón de seguridad, conducir con precaución, paciencia y responsabilidad.

Además, no conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, no distraerse al conducir, respetar los límites de velocidad y todas las señales de tránsito.

