Asamblea aprueba y ratifica dos reformas constitucionales

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El oficialismo aprobó, con dispensa de trámite, dos reformas a la Constitución de la Repúblicas. La primera para extender a 6 años las funciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la segunda para eliminar la disposición que establece otorgar no menos del 6 % de los ingresos corrientes del Estado a la Corte Suprema de Justicia para su presupuesto.

La primera iniciativa fue interpuesta por la legisladora de Nuevas Ideas, Dania González, quien pidió modificar el artículo 208 de la Constitución de la República, para prolongar a seis años las funciones de los cinco magistrados; actualmente es de 5 años, acorde a las elecciones de presidente (2019-2024-2029) pero, con la modificaciones realizadas antes para extender el periodo presidencial a 6 años iniciando en 2027 para unificar todas las elecciones, “es necesario”, dijo la oficialista modificar el periodo de los magistrados para homologarlo.

El Art. 208 actual establecía que “Habrá un Tribunal Supremo Electoral que estará formado por cinco magistrados, quienes durarán cinco años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial. Los dos magistrados restantes serán elegidos con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos, de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia (…)”

Al artículo solo se le cambia la palabra “cinco” por “seis”. Además, se aprobó que el período de los actuales magistrados que conforman el Tribunal Supremo Electoral iniciado el 26 de septiembre de 2024 y que concluiría el 1 de julio de 2029, finalizará anticipadamente, el 1 de julio de 2027, con el propósito de lograr “una sincronía temporal” con el período para el que resulte elegido el presidente y vicepresidente de la República.

Diputada Marcela Villatoro

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, lamentó que nuevamente el oficialismo apruebe reformas constitucionales vía dispensa de trámite. “Pareciera que los periodos vacacionales se están ocupando para cambiar la Constitución. Estamos cerca de Navidad, así como el año pasado aprobaron la Ley de Minería, entonces, dicen: la gente anda más preocupada por las fiestas que por lo que realmente pasa dentro de la Asamblea Legislativa”.

“Aquí la verdad es que ocupan los periodos cercanos a vacaciones para hacer y deshacer la Constitución como si fuera un trozo de papel higiénico”, lamentó Villatoro.

El TSE es la máxima autoridad administrativa en materia electoral, su papel es garantizar que los procesos de votación sean democráticos, justos y transparentes; algo que no han hecho en la última elección por ser obedientes al Gobierno.

Dania González

“La reforma constitucional nos va a ayudar a ordenar los tiempos de las instituciones para que nuestro país funcione de la mejor manera dentro de los ciclos electorales. Queremos unificar y homologar las próximas elecciones, que serán en 2027”, comentó, ante el pleno, la legisladora de Nuevas Ideas, Dania González.

Además, Gonzáles indicó que “se están ajustando los tiempos para que todo quede alineado y un solo ciclo electoral, en donde se tendrán reglas sumamente claras y parejas para todos”.

Estas reformas surgen luego que el 31 de julio de este 2025, la Asamblea Legislativa aprobó y ratificó una serie de reformas a la Constitución de la República, que dieron paso a la reelección del presidente de la República de manera indefinida, extender el período presidencial de cinco a seis años y eliminar la segunda vuelta electoral.

Esto bajo el objetivo de actualizar el sistema electoral, “optimizar recursos públicos”; de hecho, en 2027 se harán elecciones generales, pero están presupuestadas por $180.7 millones, más de $50 millones que lo presupuestado en 2024.

Reforma para que no sea obligación el 6% a la CSJ

La diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas también pidió las firmas de los demás diputados para dar ingreso a otra reforma constitucional para modificar el Artículo 172, para eliminar la disposición que establece otorgar no menos del 6 % de los ingresos corrientes del Estado a la Corte Suprema de Justicia para su presupuesto.

Esta reforma se da cuando la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto estudia el proyecto de presupuesto general del Estado. El presupuesto del Órgano Judicial para 2026 es de $533.4 millones. Hasta el cierre de esta nota, no se indicó si este se mantendrá tal cual se presentó o si se modificará antes de la aprobación del presupuesto del próximo año.

La mocionante, la Alexia Rivas, aseguró que la reforma no plantea una disminución ni un aumento del presupuesto del órgano Judicial. Aseguró que “no es congruente” que la Corte Suprema tenga un porcentaje mínimo asignado ya que ni la Asamblea ni el Ejecutivo lo tienen.

Ayer mismo, los legisladores finalizaron la sesión plenaria e inmediatamente convocaron a otra, la misma tarde, para su ratificación.

Es de recordar que los oficialistas y aliados aprobaron el 29 de abril de 2024 y ratificaron en enero de 2025, una reforma al Artículo 248 de la Constitución de la República, para que una sola legislatura pueda efectuar reformas constitucionales, el mismo día, una situación contraria a la función de una Asamblea Legislativa, sino de una Constituyente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...