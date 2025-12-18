Oposición denuncia concentración de poder tras  reformas constitucionales

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Diputados de oposición criticaron las reformas constitucionales aprobadas y ratificadas por el oficialismo y aliados en un mismo día. Esto demuestra la concentración de poder de Nuevas Ideas y el mismo Gobierno, señalan.

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, manifestó que los diputados “decidieron cambiar nuevamente la Constitución con dispensa de trámite”, es decir, sin una discusión y análisis en una comisión de trabajo. Los legisladores oficialistas y aliados “hicieron un showcito bayunco pidiendo firmas que ya tenían planeadas y haciendo cola atrasando la plenaria por más horas”.

Es de recordar que tanto la diputada Dania González como Alexia Rivas pidieron las firmas en el propio pleno para dar ingreso formalmente a la reforma constitucional, esto hizo que todos los legisladores hicieran una fila en sus escritorios para firmar la propuesta.

A juicio de Villatoro, la reforma, para extender el periodo de los funcionarios del TSE es un trámite, “lo que pasa que los resultados ya los tienen, solo faltan las elecciones. Los magistrados deben ser árbitros de las elecciones, el problema aquí es que el partido ya está pitado”.

La parlamentaria comentó que el oficialismo busca concentrar “todo el poder”, y están “poniendo a prueba a los actuales magistrados para que les hagan el mingo mingo y de premio los dejen seis años más”, en 2027, ya que en ese año, se elegirán nuevamente a magistrados del TSE que ejercerán hasta 2033.

Villatoro aclaró que los diputados actuales “desconocen de la ley, la Constitución, la doctrina legal y de jurisprudencia”, ya que se aprueban este tipo de reforma violentando la propia Constitución y las realizan previo a días festivos. “Hacen estas reformas cerca de la Navidad, así como aprobaron la minería, con la finalidad que la gente pensando en las fiestas se le olvide y no le preste atención a las chabacanadas que hacen en ese recinto legislativo”, concluyó.

Su colega, el diputado Francisco Lira, también se refirió a estas reformas aprobadas de manera exprés. “Desde esta esquina, con orgullo, vamos a seguir señalando y denunciando los actos de poder que un grupo de 54 diputados de Nuevas Ideas y tres de sus partidos satélites quieren controlar el país”.

A juicio del legislador con estas reformas constitucionales, los afectados sería la población, porque es un golpe más a la democracia. “Los van a afectar en su democracia, en su derecho a exigir que se respete estos principios básicos de la democracia”

El tricolor espera que esto no signifique “la continuidad de reformas a la Constitución previo a un año preelectoral”, ya que los diputados y alcaldes de NI “están dejando mucho que desear en las comunidades”.

