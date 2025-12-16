Asamblea aprueba reforma Constitución con dispensa de trámite

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El oficialismo aprobó, con dispensa de trámite, una reforma a la Constitución de la República para extender a 6 años las funciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La legisladora de Nuevas Ideas, Dania González, pidió modificar el artículo 208 de la Constitución de la República, para prolongar a seis años las funciones de los cinco magistrados; actualmente es de 5 años, acorde a las elecciones de presidente (2019-2024-2029) pero con la modificaciones realizadas antes para extender el periodo presidencial a 6 años iniciando en 2027 para unificar todas las elecciones, “es necesario”, dijo el oficialismo modificar el periodo de los magistrados para homologarlo.

La reforma al Art. 208 solo cambia la palabra “cinco” por “seis”. Además, se aprobó que el período de los actuales magistrados que conforman el Tribunal Supremo Electoral iniciado el 26 de septiembre de 2024 y que concluiría el 1 de julio de 2029, finalizará anticipadamente, el 1 de julio de 2027, con el propósito de lograr “una sincronía temporal” con el período para el que resulte elegido el presidente y vicepresidente de la República.

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Marcela Villatoro, lamentó que nuevamente, el oficialismo apruebe reformas constitucionales vía dispensa de trámite. “Pareciera que los periodos vacacionales se están ocupando para cambiar la Constitución”.

Estas reformas surgen luego que el 31 de julio de este 2025, la Asamblea Legislativa aprobó y ratificó una serie de reformas a la Constitución de la República, que dieron paso a la reelección del presidente de la República de manera indefinida, extender el período presidencial de cinco a seis años y eliminar la segunda vuelta electoral.

La diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas también pidió las firmas de los demás diputados para dar ingreso a otra reforma constitucional para modificar el Artículo 172, para eliminar la disposición que establece otorgar no menos del 6 % de los ingresos corrientes del Estado a la Corte Suprema de Justicia para su presupuesto.

La mocionante, la Alexia Rivas aseguró que la reforma no plantea una disminución ni un aumento del presupuesto del órgano Judicial. Aseguró que “no es congruente” que la Corte Suprema tenga un porcentaje mínimo asignado ya que ni la Asamblea ni el Ejecutivo lo tienen.

Los legisladores finalizaron la sesión plenaria e inmediatamente convocaron a otra la misma tarde de este martes para su ratificación.

