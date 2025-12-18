FDIM conmemora 8 décadas de lucha por los derechos de las mujeres

Compartir

“Abogamos por unas relaciones internacionales pacíficas y equitativas basadas en los valores de igualdad, solidaridad y sostenibilidad, inspiradas en una visión no militarizada de la seguridad común”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) cumplió 80 años de luchas en pro de los derechos de las mujeres, durante este tiempo ha sido una fuente de inspiración para este sector de la población, brindándoles argumentos y fuerza para su propia liberación de la opresión patriarcal y de clase.

El Comité Mundial de la FDIM señaló que las mujeres están siendo atacados por la derecha, tanto en sus formas neoliberales como neofascistas. Actualmente, la desigualdad, explotación, pobreza, violencia y precariedad en la vida y el trabajo están destinadas a aumentar.

Asimismo, las políticas financieras neoliberales han precarizado el trabajo, debilitado la educación pública y privatizado, casi destruido los sistemas de salud pública, las mujeres hoy se ven obligadas a enfrentar un ataque furioso y generalizado a su derecho a la autodeterminación en lo que respecta a sus decisiones sobre sexualidad y maternidad.

“Exigimos la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, que constituye la mayor violación de los derechos humanos y la causa fundamental de la situación económica del país, y la eliminación inmediata de Cuba de la lista unilateral y arbitraria de países que supuestamente patrocinan el terrorismo”, indicó la Federación.

A la vez, expresó su solidaridad con las mujeres activistas que sufren persecución política por su ideología y activismo en defensa de los derechos de las mujeres en El Salvador; además, alertó sobre la creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, que concentra sus armas más poderosas en la región, específicamente en Venezuela, con el pretexto de combatir el narcotráfico.

La FDIM aseguró que está lista para enfrentar nuevos desafíos y contrarrestar los vientos de derecha, los cuales soplan en todo el planeta, incluyendo antiguas y nuevas formas patriarcales de fascismo, colonialismo, racismo, supremacismo y militarismo. Reafirmamos nuestro rechazo a la guerra como herramienta para resolver disputas internacionales y nuestro apoyo a las iniciativas de desarme y a una transición negociada hacia la eliminación de los arsenales nucleares.

La FMDI exigió que estos fondos se utilicen para eliminar el hambre y las enfermedades, construir viviendas y escuelas, y abordar la degradación ambiental.

Además, reconoció la lucha de las mujeres que han liderado la Federación y son motivo de inspiración a lo largo de estos 80 años, comenzando con la primera presidenta, Eugenie Cotton.

Reiteró que a lo largo de estos 80 años la FDIM ha celebrado 17 congresos, durante los cuales se tomaron decisiones importantes, se lanzaron campañas, emitieron llamamientos y declaraciones que movilizaron a las mujeres en actividades que ayudaron a abrir nuevos espacios para la emancipación.

El congreso fundador marcó el rumbo de la FDIM, las delegadas que se reunieron en París en diciembre de 1945 prometieron trabajar por la paz, apoyar la lucha popular por la liberación nacional y promover los derechos de las mujeres y el bienestar de la infancia.

Llamaron a las mujeres de todo el mundo a unirse para alcanzar sus objetivos y declararon que la lucha por la paz, la libertad, la democracia y la autodeterminación era fundamental para resolver los problemas sociales que enfrentan las mujeres.

“A lo largo de sus 80 años de historia, la Federación ha trabajado incansablemente para lograr estos objetivos, respondiendo con prontitud a las crisis internacionales, las amenazas a la paz mundial y las luchas de los pueblos por la independencia, la justicia y sus derechos”, indicó.

La Federación ha fortalecido el corazón y la esperanza de las mujeres de todo el mundo, el compromiso con la paz y contra la guerra ha sido constante, y una de las tareas cruciales de la Federación, hoy, más que nunca, las mujeres son conscientes del horror que traería una guerra nuclear y se oponen a las enormes sumas gastadas en la carrera armamentista.

“Esperamos con confianza el creciente número de mujeres jóvenes y empoderadas que están asumiendo el manto de la lucha para lograr lo que nuestras fundadoras soñaron hace 80 años, durante este período la humanidad ha experimentado profundos cambios y las mujeres han logrado grandes avances en muchos ámbitos, como el social, económico y político”, sostuvo.

Sin embargo, la humanidad aún enfrenta serios desafíos, hoy, la guerra global amenaza nuevamente a este planeta, la espiral de rearme, incluyendo el nuclear y el espacial, podría significar un desastre para el planeta y para toda la humanidad.

En el contexto de un dramático agravamiento de la crisis geopolítica global, caracterizada por grandes tensiones y cambios, y un resurgimiento de la ofensiva imperialista fascista y neoliberal, que obstaculiza el desarrollo de los pueblos e impide el avance de procesos revolucionarios y gobiernos progresistas y de izquierda que buscan una nueva alternativa global multipolar a la opresiva dominación hegemónica de Estados Unidos y sus aliados, las mujeres están en el centro de todos estos procesos, que afectan directamente nuestras vidas.

