MOVIR presenta tercera inconstitucionalidad contra el régimen de excepción

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la tercera demanda de inconstitucionalidad en contra del régimen de excepción, medida estatal que ha violentado los DDHH de personas sin vinculaciones con pandillas.

Samuel Ramírez, representante del MOVIR, señaló que esta es la tercera demanda que se ha presentado a la Corte Suprema de Justicia, el primero fue el 16 de agosto, el segundo el 11 de noviembre y ahora, se pide por tercera ocasión la inconstitucionalidad. El argumento de MOVIR es que bajo esta medida se han detenido a miles de personas inocentes, es decir, que nada tienen que ver con pandillas.

Ramírez comentó que la justificación que realizaba el Gabinete de seguridad para aprobar un régimen de excepción, es que se tenía que combatir a las pandillas. “La justificación ya no es aquella que decía que el país era inseguro, que era un país donde había 80 muertos en un fin de semana. Ahora el presidente dice que somos el país más seguro”, comentó Samuel Ramírez, en ese sentido, cuestionó “¿Por qué seguir prorrogando un régimen de excepción?”.

A ello se le suma que la Asamblea Legislativa lo aprueba con dispensa de trámite, es decir, que no se analiza, se aprueba tal cual es enviado por el Ejecutivo. “Yo creo que es algo que debe analizar la Asamblea Legislativa para ver los beneficios, los costos, los daños y para ver si es necesario continuar con el régimen de excepción. Pero a los diputados les vale, porque ellos solo cumplen órdenes del presidente de la República”, lamentó Ramírez.

El líder social comentó que los derechos que están siendo eliminados con el régimen de excepción son los mismos, es decir, “no hay derecho para una libre defensa para cada persona que es capturada, no hay derecho para que un abogado defensor público haga su trabajo como debe ser. El otro derecho es que no hay límite de detención preventiva, planteó, “puede ser de seis meses, cinco años, diez años o lo que a la Fiscalía se le antoje. Yo creo que eso es una arbitrariedad”, enfatizó.

Ramírez comentó que no es necesario tener un régimen de excepción porque además, es “la sombra que le sirve a Bukele para la corrupción, para capturar políticos, defensores de derechos humanos, y para justificar capturas arbitrarias”.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, han documentado una serie de violaciones a DDHH en personas que nada tienen que ver con pandillas. Dentro de las cárceles han habido torturas, malos tratos, negligencias e incluso asesinatos por golpizas.

Socorro Jurídico Humanitario reporta que al menos 468 personas han muerto en las cárceles salvadoreñas en los 45 meses que lleva el régimen de excepción, estos, no fueron vencidos en juicio; el 94% de esas personas no tenían perfil de pandilleros.

El régimen además, es utilizado para generar miedo en la población y sobre todo a los que difieren de la línea oficial. “El régimen no es para capturar pandilleros, es para tener sometido a todo mundo para que no se pronuncie, para que no se manifieste. Ya cumplió su papel”, destacó Ramírez.

El MOVIR se hizo acompañar de familiares de personas detenidas injustamente, quienes marcharon desde la Plaza José Martí hasta la CSJ, que de hecho, son los principales en pedir la inconstitucionalidad del régimen. De las dos demandas anteriores, de ninguna ha recibido respuestas. “Creemos que están analizando fríamente el tema, porque ya el régimen ya no lo pueden justificar”, consideró Samuel.

El vocero sostuvo que en un inicio incluso como sociedad civil, se pensó que tampoco era necesario un régimen de excepción para combatir a los criminales. “Pero le dimos el beneficio de la duda (…) el mismo presidente lo ha reconocido: -El Salvador es el país más seguro del mundo-, pero siguen prorrogando el régimen de excepción”.

Mes con mes, los legisladores oficialistas han aprobado las prórrogas al régimen de excepción, la última prórroga tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, pero se prevé que antes que finalice el año y que los legisladores salgan a vacaciones, se autorice una nueva prórroga.

