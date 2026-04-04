Samuel Ramírez y veterano de guerra participan en taller de muralismo comunitario en Arcatao para fortalecer la memoria histórica

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), Samuel Ramírez, participó recientemente en un taller de muralismo participativo desarrollado en el distrito de Arcatao, una localidad emblemática por su papel durante el conflicto armado salvadoreño en la década de los 80.

La actividad reunió a niñas, niños y jóvenes provenientes tanto de Arcatao como de otros distritos de Chalatenango y del departamento de San Salvador, quienes, mediante expresiones artísticas colectivas, reflexionaron sobre la historia reciente del país y sus repercusiones en la actualidad.

El muralismo comunitario es utilizado como herramienta pedagógica y cultural para fomentar el diálogo intergeneracional sobre la memoria del conflicto armado y los desafíos actuales en materia de derechos humanos.

Durante la jornada, los participantes plasmaron escenas y símbolos relacionados con la historia local, la resistencia comunitaria y las experiencias vividas durante la guerra civil salvadoreña (1980–1992), en un ejercicio que buscó conectar el pasado con las realidades contemporáneas que enfrentan muchas comunidades del país.

Participación de veterano de guerra

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la presencia de don Cástulo Ramírez, veterano excombatiente, originario de Arcatao, y padre de Samuel Ramírez, cuya trayectoria durante el conflicto armado forma parte de la memoria histórica de la zona.

Según relató Samuel Ramírez, durante la actividad, su familia fue desplazada por la violencia en la década de 1980 y posteriormente se incorporó a la guerrilla tras huir hacia Honduras.

“En 1980 la Fuerza Armada nos obligó a salir del país. Tuvimos que refugiarnos en Honduras dos días, y allí nos incorporamos a la guerrilla. Toda nuestra familia tiene una historia desde que nació la guerra hasta que terminó”, expresó.

La participación de don Cástulo coincidió además con la reciente conmemoración de su 91.º cumpleaños, lo que dio al encuentro un significado simbólico adicional dentro del proceso de reconstrucción de memoria colectiva en la comunidad.

El Régimen de excepción

Además de abordar hechos históricos vinculados al conflicto armado, el mentopermitió abrir espacios de análisis sobre la situación actual del país, relacionadas con el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y sus implicaciones en materia de derechos humanos.

Samuel Ramírez, quien actualmente coordina el MOVIR, señaló que su organización acompaña a familias que denuncian capturas arbitrarias y otras afectaciones derivadas de las medidas extraordinarias de seguridad.

“Tenemos casos de familias que están luchando por demostrar la inocencia de sus hijos. Es parte de la realidad que hoy también estamos viviendo”, tras referirse a una niña entre los presentes que acompaña las movilizaciones de MOVIR, porque su madre está capturada por el régimen.

El intercambio permitió que los asistentes relacionaran experiencias históricas de represión y desplazamiento con debates contemporáneos sobre justicia, derechos y memoria social.

Mural conmemorativo dedicado al “Comandante Neto”

La actividad forma parte de un proceso más amplio vinculado a la producción de un documental sobre la vida de Silvio Franco, conocido como “Comandante Neto”, figura histórica originaria de Arcatao vinculada a la lucha insurgente durante el conflicto armado.

Como parte de este proyecto audiovisual, también se desarrolla un mural conmemorativo en su honor, cuyo objetivo es preservar su legado y reconocer la memoria de quienes participaron en procesos de organización social durante la guerra.

El documental es impulsado por el productor y periodista de investigación Wilmer Franco, quien trabaja en la recopilación de testimonios de excombatientes, familiares y habitantes de la zona para reconstruir una narrativa histórica desde las voces comunitarias

Arte y memoria como herramientas comunitarias

Organizadores del taller destacaron que iniciativas de muralismo participativo permiten fortalecer procesos educativos alternativos, especialmente entre nuevas generaciones que no vivieron directamente el conflicto armado, pero que continúan enfrentando sus consecuencias sociales y políticas.

En comunidades como Arcatao, históricamente marcadas por la guerra y la migración forzada, estos espacios artísticos se han convertido en herramientas para preservar la identidad local y promover la reflexión colectiva sobre el pasado y el presente.

El proyecto forma parte de una serie de acciones culturales orientadas a mantener viva la memoria histórica como base para el diálogo social y la construcción de ciudadanía en territorios con fuerte tradición organizativa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...