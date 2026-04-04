Bombardeo a planta nuclear de Bushehr en Irán causa víctima

Teherán/Prensa Latina
Una persona falleció hoy tras un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel contra la central nuclear de Bushehr, situada en el sureste de Irán.
Según informó la agencia semioficial Fars, el bombardeo tuvo como objetivo la instalación nuclear y causó la muerte de un miembro del personal de seguridad.
El ataque provocó además daños materiales en edificios cercanos pertenecientes a la planta, como consecuencia de la explosión y la metralla.
De acuerdo con la fuente, se trata del cuarto ataque contra esta central desde el inicio de la ofensiva militar por parte de Washington y Tel Aviv el pasado 28 de febrero.
Estos hechos se inscriben en la escalada del conflicto en la región, que ha dejado miles de muertos y heridos en Irán, mientras Teherán responde mediante el lanzamiento de misiles y drones.