Bombardeo a planta nuclear de Bushehr en Irán causa víctima

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Teherán/Prensa Latina

Una persona falleció hoy tras un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel contra la central nuclear de Bushehr, situada en el sureste de Irán.

Según informó la agencia semioficial Fars, el bombardeo tuvo como objetivo la instalación nuclear y causó la muerte de un miembro del personal de seguridad.

El ataque provocó además daños materiales en edificios cercanos pertenecientes a la planta, como consecuencia de la explosión y la metralla.

De acuerdo con la fuente, se trata del cuarto ataque contra esta central desde el inicio de la ofensiva militar por parte de Washington y Tel Aviv el pasado 28 de febrero.

Estos hechos se inscriben en la escalada del conflicto en la región, que ha dejado miles de muertos y heridos en Irán, mientras Teherán responde mediante el lanzamiento de misiles y drones.

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