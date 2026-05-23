Gobierno cubano denuncia campaña de EEUU para justificar agresión militar

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LA HABANA/Xinhua

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este viernes que Estados Unidos elabora una construcción mediática para justificar una agresión militar, al señalar a la isla caribeña como patrocinadora del terrorismo sin presentar pruebas.

«Que #Cuba representa una amenaza para EEUU solo puede estar en la mente enferma de algunos funcionarios de la actual administración estadounidense que tienen secuestrada la política hacia nuestra isla, que mienten descaradamente al pueblo de esa nación y al mundo para justificar una nueva guerra irracional y de un potencial alto costo en vidas humanas para los dos países», aseguró el mandatario en la red social X.

Según Díaz-Canel, Washington cobija a organizaciones terroristas, pero acusa a Cuba de proteger a grupos e individuos entregados a esa actividad «sin presentar una sola prueba y con el repudio mayoritario de la comunidad internacional».

Denunció que Washington combina «mentiras absurdas, con intimidación militar y privación al pueblo cubano de los más elementales recursos y servicios para su supervivencia cotidiana».

Sostuvo que «todo es parte de una acelerada construcción mediática» para llegar a una agresión militar contra la isla, «sueño febril de un reducto de mafiosos de origen cubano», en referencia a los líderes de la comunidad cubano-americana radicada en el sureño estado de La Florida.

El presidente ratificó que Cuba «ni amenaza, ni desafía, ni provoca a EEUU u otro país del mundo» y definió a la isla como «una nación de paz».

Derecho a la legítima defensa

También indicó que el país está amparado por «el derecho a la legítima defensa» reconocido por normas internacionales y destacó la tradición de «lucha, resistencia y victoria» de las Fuerzas Armadas cubanas.

«Seguimos apostando (a) que se imponga la cordura, el diálogo y la paz», subrayó Díaz-Canel.

El mandatario asistió en esta jornada a una masiva concentración en La Habana para rechazar la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el expresidente y General de Ejército Raúl Castro (2008-2018), denunciar el bloqueo económico estadounidense y ratificar el respaldo al proceso político cubano.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el miércoles último una acusación formal contra el exmandatario, señalado como uno de los presuntos responsables del derribo, en 1996, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, integrada por exiliados cubano-estadounidenses..

Castro, ahora con 94 años, era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cuando ocurrió el derribo de las aeronaves, hecho que La Habana sostiene ocurrió en espacio aéreo cubano y en ejercicio del derecho a la legítima defensa.

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