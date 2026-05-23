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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Muchos me preguntan a través de facebook sobre Tecleños de Corazón y sus orígenes, por lo que me doy a la tarea de explicar brevemente los principios de esta entidad de servicio en Santa Tecla.

En su libro “Santa Tecla la Historia y los Cuentos” don Ernesto Rivas Gallont (+), comenta que un 23 de septiembre de 2002, el entonces Comité Pro Celebración del 150º Aniversario de la Fundación de la Ciudad, celebró su primera asamblea con el objetivo de planificar los preparativos de tan magno evento.

Rivas Gallont recuerda que, desde la celebración del Primer Centenario en 1954, la ciudad tuvo un crecimiento descontrolado, el descuido político de las autoridades en turno, los desastres naturales, lo que contribuyó a que la Ciudad de Las Colinas no fuera la de antes.

La asistencia a dicha asamblea por iniciativa de tecleños de pura cepa junto a las autoridades edilicias de esa época fue apoteósica, ya que reunió en el salón de actos del Hogar del Niño Adalberto Guirola, a unas doscientas personas de acuerdo con reminiscencias de don Neto.

Em dicho acto se eligió a la Junta Directiva de dicho comité integrado por: presidentes honorarios monseñor Rogelio Esquivel, la gobernadora departamental, Carmen Sagrera de Lemus, presidente Óscar Ortíz, vicepresidente, Ernesto Rivas Gallont, secretaria Emely Pineda, Pro secretario, Julio Rivas Gallont (+), tesorero, José Rivas Salazar, Pro tesorera, Angelita Biguer, síndico Rubén Ventura Gomar, síndico alterno Jaime Romero Ventura Dr. Manuel Romero Hernández, vocales: Mima Charur, Roberto Fuentes Canales, José Luis Contreras, Ricardo González, Gloria Luna de Goodell, Roberto Hasbún, Eduardo Lemus O’Byrne, Jorge Molina fue sustituido por José Domingo Chávez, Eduardo Nuñez Iraheta, Ruben Rochi Parker, Ana María Aguillón de Romero y Margarita Zablah de Simán.

En memorias de Orlando Morán, un año después el Comité Pro Celebración del 150 Aniversario de Fundación de la Ciudad, ya no pudo seguir su funciones, por lo que se pensó fundar la Asociación de Tecleños de Corazón impulsada por el diplomático y escritor Ernesto Rivas Gallont.

De 2003 a la fecha, Tecleños de Corazón ha realizado diversas actividades en beneficio de los sectores más desposeídos de la ciudad con su programa estrella “Un día de bendición”, recientemente se eligió a su nueva Junta Directiva integrada por: Carlos Carcah, Mario Aguilar, Sonia Trejo de Flores, Karla Sequeira, Mario Cornejo, Roxana de Portillo, Óscar Padilla, Orlando Morán. Como directores: Ángela Alvarado, Mario Calderon, Marylena de Jokisch, María Ofelia de Quiteño, Miguel Escobar, Rocio López, Américo Melara, Zoila Montenegro, Aracely Padilla, Mario Rivera Chacón y Jorge Zamora.

Esta es una breve reseña de Tecleños de Corazón y sus 23 años de existencia en Santa Tecla.

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