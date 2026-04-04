La lluvia no detuvo el tributo a»Piocha»

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«Cansados pero satisfechos de cumplir nuestra misión»: Guadalupe Solano

Por: Iván Escobar

«Quiero agradecer el apoyo porque se logró hacer esta alfombra, fue algo importante porque la anoche del jueves y madrugada del viernes fue un caos pero lo logramos. Gracias a todo el equipo que hemos tenido este año», fueron las palabras de agradecimiento que externó Guadalupe Solano al concluir los trabajos de elaboración de la alfombra de sal teñida para este 2026.

Y es que para Guadalupe y su familia, amigos y demás personas, el hacer esta alfombra año con año es rendirle tributo a la memoria de su padre: Luis Guillermo Solano, mejor conocido como la «Piocha», además es rendir homenaje a la ciudad de San Salvador y a una tradición que considera debe seguirse fomentando.

Este año la Semana Santa en El Salvador estuvo marcada por la lluvia y la elaboración de alfombras fue una faena que costó desarrollar, tanto en la ciudad como en el interior del país donde las procesiones y alfombras se vieron afectadas por la lluvia, pero la fe católica de los salvadoreños siguió firme y desarrollaron las actividades religiosas como pudieron, incluso, bajo el agua.

Guadalupe no renegó, al contrario, motivó a su gente para seguir, a pesar de que la lluvia frenó el proceso de la elaboración de la alfombra entre la noche del jueves y madrugada del viernes Santo, contra el tiempo avanzaron al amanecer con algunas personas la jornada desde cero «porque se nos perdieron las plantillas del dibujo, se perdió sal y el cansancio estaba presente, pero no desistimos, continuamos», precisó.

Es así que bajo el sol intenso de verano y la admiración de nacionales y extranjeros durante la mañana la familia Solano desde los más pequeños, los bisnietos de Piocha hasta los adultos de la familia, amigos y otros más dieron marcha a la faena que culminó alrededor de las 5 de la tarde con la ubicación de los últimos detalles.

La alfombra además de las imágenes de Monseñor Romero, la estación 11 del Viacrucis, el corazón de Jesús y la leyenda destinada para este año: «Jesús es crucificado por el perdón y el amor hacia su pueblo», contó con elementos propios de nuestra herencia cultural como: pan dulce, jocotes, y mangos, frutos de temporada que en las mesas salvadoreñas se disfrutan como platillos endulzados con mil de panela, y en esta oportunidad llegaron en medio de la elaboración de la alfombra.

Muchas personas llegan cada año a ver la elaboración de la alfombra de la familia Solano y este 2026 no fue la excepción, estuvieron presentes amigos de Puerto Rico, de Cuba, de Guatemala, un japonés que vio y se enamoró del diseño de la alfombra y llegó los dos días acompañar al grupo, así como familias amigas, veteranos amigos socorristas de Piocha, socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, periodistas y medios de comunicación que año con año difunden esta labor y este trabajo.

Muchas personas preguntaban por Piocha, recordaban las alfombras que él hacía, a algunos se les comentaba que él falleció en 2018, pero que su familia seguía su legado, son 56 años que se han cumplido en la elaboración de la alfombra desde la primera que Piocha inició allá en la Semana Santa de 1970, hoy su legado está presente y Guadalupe agradece a Dios ante todo que su obra se expanda por la ciudad y sean muchos los que repliquen y sigan con este colorido de sal en medio del asfalto de la ciudad de San Salvador.

Guadalupe está satisfecha, atrás ha quedado una obra valiosa para ella y los suyos, ella a la cabeza del grupo y bajo el sol y la lluvia, sin comer, por momentos agobiada con sus problemas de salud bronquial, después de más de 24 horas portó con orgullo el vestido diseñado por ella misma para completar el trabajo de la alfombra este 2026. Con este vestido ya se cumplen 10 años de complementar la obra.

Es así como la familia Solano ha dado su ofrenda a Dios, en esta temporada de reflexión y amor a los demás, que es el verdadero significado de la Semana Santa. «Aquí aprendemos cada año que el amor al prójimo, sí existe», concluye Guadalupe.

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