Bloqueo naval a Venezuela es un acto de guerra: congresista

Washington/Prensa Latina

El congresista estadounidense Joaquín Castro advirtió hoy que el bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump a Venezuela es, sin duda, un acto de guerra.

Castro, miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Texas, es una de las voces dentro del Capitolio que reaccionó a la decisión del mandatario republicano de estar llevando al país a “una guerra que el Congreso nunca autorizó y que el pueblo estadounidense no quiere”, según escribió en su cuenta en la red social X.

El representante anticipó que mañana la Cámara Baja votará el proyecto de resolución patrocinado por sus colegas de bancada Jim McGovern, Thomas Massie y él que “ordena al presidente poner fin a las hostilidades contra Venezuela”.

Todos los miembros de la Cámara de Representantes -dijo- tendrán la oportunidad de decidir si apoyan el envío de estadounidenses a otra guerra de cambio de régimen.

Similar opinión expresó la también representantes demócrata Nydia Velazquez en la misma plataforma: “Trump amenaza con un bloqueo naval del petróleo venezolano, lo que constituye un acto de guerra”, subrayó.

“Ya hemos visto esta estrategia antes. Esto no se trata de drogas ni de hacer que Estados Unidos sea más seguro; se trata de un cambio de régimen”, añadió.

Velazquez recalcó que “los estadounidenses no quieren la guerra con Venezuela” e insistió que “el Congreso debe actuar ahora y detener eso”.

Ro Khanna acotó que estaba “alertando sobre el aumento de la presencia militar de nuestra Armada, nuestros bombarderos y la Infantería de Marina en el Caribe”.

“Necesitamos oponernos a una guerra de cambio de régimen en Venezuela e invertir en empleos aquí en el país”, indicó en su mensaje en X

Para el senador demócrata Chris Van Hollen “la guerra de Trump con Venezuela no tiene como objetivo detener a los narcotraficantes”, alertando que el verdadero objetivo es el de “un cambio de régimen para apoderarse de las reservas de petróleo y gas de Venezuela para sus amigos multimillonarios”.

Agregó que pondrá “a los estadounidenses en peligro por lo que más importa a Trump: las ganancias”.

Entretanto, el también senador del mismo partido, afirmó que la sesión informativa clasificada este martes con el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth reveló que la administración Trump no tiene justificación legal ni de seguridad nacional para atacar supuestos barcos de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Murphy, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, expresó en un video publicado en la misma plataforma e Internet que los dos funcionarios del gabinete admitieron ante los legisladores que se cree que los buques acusados de narcotráfico transportaban cocaína, no fentanilo.

Además, Rubio y Hegseth indicaron que la inteligencia sugería que los barcos se dirigían a Europa, no a Estados Unidos, algo que contradice el pretexto que esgrimió Trump para los ataques.

La histeria de Trump contra Venezuela se encuentra en punto máximo. Ayer el mandatario republicano ordenó el bloqueo total y completo a la entrada y salida de Venezuela de barcos petroleros tras el anuncio de la designación del Gobierno venezolano «como una organización terrorista».

Trump, que da por sentada la propiedad sobre los recursos de ese país, aseguró que “el régimen ilegítimo de Maduro utiliza el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”. Todos esos recursos, —indicó en este mensaje subido de tono— “deben ser devueltos a Estados Unidos inmediatamente”.

Pero no pocos críticos y analistas políticos recuerdan que Estados Unidos es el verdadero responsable de la ilegal retención de los activos petroleros venezolanos en el exterior.

La nueva y arbitraria designación se suma a las que ya pesaban sobre el Tren de Aragua (del que, por cierto, no hablan mucho últimamente) y el Cartel de los Soles (que los expertos catalogan de invención), organizaciones que Washington asegura estarían lideradas por Maduro.

A propósito, la jefa de Gabinete de Trump, Susie Wiles, encabeza titulares con explosivas declaraciones a Vanity Fair, en la que afirma que el presidente estadounidense tiene personalidad de alcohólico y que pretende seguir bombardeando barcos en el Caribe hasta que su par venezolano “tire la toalla”.

