Liberan a Alejandro Hénriquez y al pastor Ángel Pérez

Decretan libertad para Alejandro Henríquez, abogado ambientalista, y José Ángel Pérez, pastor de la comunidad El Bosque. El Juzgado segundo de instrucción de Santa Tecla decretó la libertad para ambos defensores de derechos humanos privados de libertad desde mayo de 2025.

Este día, en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla desarrolló la audiencia preliminar contra Alejandro Henríquez, abogado ambientalista, y José Ángel Pérez, pastor de la comunidad El Bosque.

Ambos fueron privados de libertad en mayo de 2025, tras participar en una protesta pacífica contra el desalojo de las familias de la comunidad El Bosque.

Al lugar se hicieron presentes decenas de personas para mostrar solidaridad por los defensores de derechos humanos.

Tanto Henríquez como Pérez fueron declarados reos de conciencia por organismos internacionales.

