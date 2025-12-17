Tucker Carlson dice que legislador le adelantó que Trump declarará guerra a Venezuela

Washington/Sputnik

El periodista estadounidense Tucker Carlson afirmó que un miembro del Congreso le informó que el presidente Donald Trump declarará este miércoles la guerra contra Venezuela durante su mensaje vespertino a la nación desde la Casa Blanca.

«Esto es lo que sé hasta ahora: los miembros del Congreso fueron informados ayer (martes) de que se avecina una guerra, y el presidente la anunciará en el discurso a la nación de esta noche, a las nueve. Quién sabe, por cierto, si eso realmente sucederá… pero un miembro del Congreso me lo dijo esta mañana», dijo Carlson al bloguero Andrew Napolitano cuando este le preguntó si Trump iniciaría una guerra contra Venezuela.

Trump adelantó el martes que daría un discurso desde la Casa Blanca a las 21:00 horas (01:00 GMT), en su segundo mensaje a la nación de su actual mandato desde el pasado 21 de junio, cuando informó sobre los ataques militares estadounidenses a tres instalaciones nucleares de Irán (Fordow, Natanz e Isfahán).

El mandatario norteamericano declaró más tarde al Gobierno venezolano como una «organización terrorista extranjera» y anunció un bloqueo total de todos los petroleros sancionados con destino a Venezuela.

Las tensiones entre Venezuela y EEUU escalaron tras el despliegue sostenido por parte del Pentágono de recursos navales, aéreos y terrestres en todo el Caribe, incluido el portaaviones USS Gerald Ford, con el pretexto de combatir el narcotráfico hacia territorio norteamericano.

En noviembre, Trump declaró que los días de Maduro como jefe de Estado estaban contados, al tiempo que aseguró que Washington no tenía planes de declarar la guerra a Caracas.