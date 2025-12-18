Maduro alerta a ONU sobre amenazas de EEUU y llama a evitar escalada regional

CARACAS/Xinhua

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este miércoles una conversación telefónica con el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para denunciar la escalada de amenazas de Estados Unidos contra el país y sus riesgos para la paz regional.

Durante el contacto, el mandatario denunció que las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, son de un inaceptable “carácter colonial”, al atribuirle a su país la propiedad del petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano.

Maduro expuso el asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como una campaña de falsedades y amenazas militares que incluye hechos de piratería moderna, como el asalto a un buque con crudo venezolano legítimamente comercializado.

De acuerdo con el presidente, estas acciones responden a una lógica de “diplomacia de la barbarie”, ajena a la convivencia internacional, frente a la cual Venezuela ratifica su compromiso con una diplomacia digna, el diálogo y la defensa de la paz.

El Gobierno de Venezuela aseguró en un comunicado que Guterres reafirmó su apego a los principios de la Carta de la ONU y al derecho internacional, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y advirtió que un conflicto armado en la región carecería de justificación y tendría consecuencias graves para la estabilidad regional.

“El secretario general informó que dará seguimiento a la situación y que acompañará su abordaje en el Consejo de Seguridad, promoviendo la desescalada y privilegiando siempre diplomacia, el diálogo y la solución pacífica de las controversias”, sostuvo el Gobierno venezolano.

Las afirmaciones de Trump fueron secundadas por el alto funcionario estadounidense Stephen Miller, quien también se refirió a la industria petrolera venezolana como propiedad de Estados Unidos.

