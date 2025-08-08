SIMETRISSS cuestiona despido de médicos pese a $901 millones de presupuesto anual

Compartir

“Qué vergonzoso y humillante es que le llegan a dejar una carta, no el jefe o director del hospital, sino un conserje o un auxiliar de servicio”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), Rafael Aguirre, cuestionó si el ISSS tiene anualmente $901 millones cómo se suprime plazas de médicos importantes, sobre todo, sin tener reemplazos.

Aguirre señaló que para este año el presupuesto del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) incrementó $62 millones, pero en la práctica existe una desmejora en el abordaje de cualquier enfermedad, la consulta externa y emergencias, desde diciembre de 2024 hubo problemas con las cirugías electivas, y posteriormente la falta de aproximadamente 50 medicamentos e insumos médicos.

“No es querer hacer ver mal a la administración de la doctora Mónica Ayala, lo que realmente queremos es que se resuelvan todos los problemas históricos que ha traído, falta de medicamentos, insumos médicos, sin embargo, esos continúan igual, falta de recursos y talento humanos”, afirmó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Asimismo, recalcó el despido de 12 médicos en el Hospital Regional de San Miguel, entre ellos, el único uroginecólogo de la zona oriental, médico ginecólogo especializado en las enfermedades del piso pélvico e incontinencia urinaria, de quien prescindieron sus servicios.

Aguirre dijo que entre los despedidos en el Hospital Regional de San Miguel también hay cuatro ginecólogos y alrededor de cinco cirujanos generales, aparte de médicos generales.

“Es lamentable porque es recurso humano valioso, talento que ha costado prácticamente 15 o 16 años en formarlo, y que hoy de un día para otro prescindan de su trabajo, son más de 5 mil pacientes los que directamente se ven afectados, que en este mes se quedaron sin su cita, sin atención o sin su cirugía”, sostuvo.

Aguirre indicó que hasta finales del año cerca de 35 mil personas serán afectadas con el despido de médicos en San Miguel, porque el ISSS no cuenta con la cantidad de doctores para ocupar esas vacantes, por el momento y paliar la situación médicos generales están atendiendo a los pacientes.

Ante la falta de ginecólogos se prolongan las citas, la consulta externa y ultrasonografías para hacer un diagnóstico, por ejemplo, de un cáncer de cérvix o de un tumor del piso pélvico, pero hoy todos los pacientes de la región oriental, tendrán un atraso en el abordaje de estas enfermedades.

A la vez, agregó que en el ISSS solo hay cuatro radioncólogos, es decir, médicos quienes dan terapia de radioterapia a los pacientes con cáncer, dos de ellos han pedido permiso sin goce de sueldo; en formación hay dos, uno en primer año y el otro en segundo año, pero son cuatro años para formar un especialista de esta área.

En la institución existen tres aceleradores lineales, el último fue comprado en esta administración, pero sólo dos radioncólogos que lo pueden estar operando, aunque hay radiotécnicos, pero al final depende de las indicaciones del radioncólogo.

El secretario general del SIMETRISSS manifestó que ante la falta de personal especializado, medicamentos e insumos, el Seguro Social recurre a la compra de servicios externo, resuelve el problema, pero a un costo ocho o diez veces más de lo que debería de costarle a la institución.

“Hoy se está recurriendo a farmacias privadas para las compras de medicamentos, el Seguro Social está comprando prácticamente al menudeo y eso es más caro de lo que le costara si lo hiciera a través de las licitaciones públicas, algunas farmacéuticas han denunciado que les adeudan seis u ocho meses de pago”, externó.

El secretario general de la gremial recalcó que al menos según la información del SIMETRISS, desde enero a la fecha, más de 125 trabajadores en general han sido despedidos del ISSS, algunos por temor no han dado declaraciones, de los 12 médicos cesados en San Miguel, solo tres se han acercado al sindicato.

“Hasta este ciclo es que han empezado a despedir médicos, porque al principio de año no, es preocupante porque se están yendo con médicos especialistas, y estas plazas no se reemplazan, hasta la fecha no sabemos qué tipo de plan contingencial se armó para todos los pacientes que los atendían los médicos despedidos”, enfatizó.

