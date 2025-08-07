Asamblea aprueba que empleados de nuevas inversiones que ganen hasta $100 mil mensuales paguen 10% de renta

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, un Régimen Especial para Facilitar y Promover el Establecimiento de la Capacidad Técnica y Administrativa del personal que labore con Entidades que Desarrollen Nuevas Inversiones en El Salvador.

Según el oficialismo, esto tendrá como propósito fomentar la llegada de nuevas inversiones al país, facilitar el traslado de talento técnico internacional y promover la contratación de profesionales salvadoreños en áreas estratégicas. A juicio de los legisladores, este marco legal busca reducir barreras fiscales para la contratación de personal especializado, ya sea domiciliado o no en el país.

El diputado oficialista, Edgardo Mulato, explicó que la ley busca igualar los montos en concepto de pago de retención del Impuesto sobre la Renta, que establece el artículo 156 del Código Tributario. Este artículo establece que las personas naturales, titulares de empresas que transfieren bienes o prestan servicios están obligadas a retener un 10 % de dichas sumas, en concepto de anticipos del Impuesto sobre la Renta.

«A quienes perciban un ingreso mensual de hasta $100,000 se les aplicará una retención del 10 % en concepto de Impuesto sobre la Renta. Si el ingreso mensual supera esa cantidad, la retención se mantendrá únicamente sobre los primeros $100,000, y el excedente no estará sujeto al pago del impuesto”, aseguró el diputado.

El régimen fiscal busca atraer capital y propiciar la transferencia de tecnología y conocimientos especializados al país, mediante la contratación de expertos internacionales. Según el oficialismo, el propósito de la iniciativa es impulsar el desarrollo de capacidades técnicas en el país y estimular la economía nacional a través de inversiones dirigidas a sectores estratégicos.

También, consideran que este tipo de acciones “posiciona” a El Salvador como un país “competitivo” a nivel internacional, ya que se crean condiciones propicias para atraer inversionistas.

