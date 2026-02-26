Nuevas Ideas rechaza reducción de renta a trabajadores, pero baja impuestos a los licores

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas rechazó estudiar una propuesta de la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, para reducir en 50% el Impuesto sobre la Renta aplicado a quienes viven de su trabajo durante 2026; sin embargo, aprobó con dispensa de trámite y sin estudio ni discusión, bajar los impuestos sobre el contenido de grado alcohólico en las bebidas.

Esto tuvo lugar en la sesión plenaria de esta semana; la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, propuso temprano, disposiciones especiales y transitorias para reducir el 50% del Impuesto Sobre la Renta aplicable a las rentas obtenidas del trabajo. Esto como una forma de aliviar la grave crisis económica de los salvadoreños. Sin embargo, Nuevas Ideas negó sus votos para que se enviara a estudio de comisión.

Por la tarde, Nuevas Ideas modificó agenda y con dispensa de trámite, es decir, sin discusión ni análisis incluso sin explicación, aprobó una reforma a la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, para modificar las alicuotas del impuesto por contenido de alcohol, esto para reducir los impuestos.

“Este 24 de febrero, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó por dispensa de trámite bajar los impuestos sobre el contenido de grado alcohólico al whisky, al Gin y la ginebra y a otros licores, pero no quiso mandar para estudio en una comisión una propuesta de ley para reducir al 50% el impuesto sobre la renta para los trabajadores y trabajadoras”, criticó Claudia Ortiz.

La opositora lamentó que esa sea la Asamblea Legislativa que tienen los salvadoreños, la que legisla para bajar los impuestos a los licores “pero no quieren ni siquiera estudiar una propuesta para ayudarle a usted (ciudadano) en su economía familiar reduciendo las retenciones de impuestos sobre la renta de las personas naturales en sus salarios y otros ingresos”.

La propuesta de Ortiz:

La parlamentaria sostuvo en el decreto que en los últimos años el país ha experimentado un incremento progresivo y sostenido del costo de la vida, reflejado en el alza de precios de alimentos, vivienda, transporte, servicios básicos y otros bienes esenciales, lo cual ha impactado de manera directa y desproporcionada a los hogares que dependen principalmente del ingreso proveniente del trabajo.

Ese incremento en el costo de la vida “no ha sido acompañado de políticas fiscales compensatorias suficientes, particularmente en materia de imposición directa sobre las rentas del trabajo, manteniéndose un esquema tributario que grava el salario sin ajustes estructurales acordes a la realidad económica actual”, señaló.

El Impuesto sobre la Renta aplicado a las personas naturales por rentas del trabajo “constituye una de las principales afectaciones al ingreso disponible de los trabajadores formales, reduciendo su capacidad de satisfacer necesidades básicas, ahorrar y sostener adecuadamente a sus familias”, planteó Ortiz en su proyecto de decreto. Por ello, es necesario “adoptar medidas de carácter transitorio que contribuyan a aliviar la carga tributaria sobre el trabajo durante el (presente) ejercicio fiscal”.

El objetivo de las disposiciones era compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo del salario y fortalecer la economía de los hogares salvadoreños, sin alterar de forma abrupta el funcionamiento general del sistema tributario.

La reducción se aplicará exclusivamente sobre el monto del impuesto determinado conforme a la normativa vigente, después de aplicar deducciones y exenciones, sin modificar tablas, tramos, deducciones, exenciones o procedimientos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sin embargo, Nuevas Ideas negó sus votos no para aprobar la Ley, sino que para siquiera estudiarla en comisión. Horas más tarde, el oficialismo, aprobó con dispensa de trámite reformas a la ley reguladora de la producción y comercialización del alcohol y de las bebidas alcohólicas.

El Gobierno señaló que derivado “de la evolución del comercio de los productos abarcados por la Ley” y de la aplicación de los principios en materia de comercio internacional como “el principio de trato de nación más favorecida y trato nacional, resulta imperioso modificar las alícuotas del impuesto específico por contenido de alcohol para que aquellas bebidas destiladas que sean similares, directamente competidoras o sustituibles entre sí, sean sujetas a la misma tasa atendiendo a su contenido alcohólico”.

La ley disminuye las alícuotas del impuesto específico por contenido de alcohol para bebidas destiladas, entre ellas el whisky con grado de alcohol superior al 60%, el gin y la ginebra y en otras bebidas definidas como “licores”. Estas pasan de tener una tasa de $0.16 ctvs. por grado de alcohol, a pagar entre $0.05 y $0.09 ctvs. por grado.

Claudia Ortiz cuestionó que la medida se aprobara sin siquiera tener el documento en las mesas; hasta el momento de la votación le hicieron llegar la propuesta sin momento para comparar las reformas con la ley vigente. La diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas respondió que la propuesta de reforma fue leída en el pleno y que eso era suficiente para análisis.

