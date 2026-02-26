Asamblea amplía plazos para cambio de domicilio en el DUI previo a elecciones 2027

La Asamblea Legislativa aprobó una disposición transitoria para extensión de plazos para cambio de domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI) para las elecciones 2027, esto, debido a que este 27 de febrero vencía el plazo para que los salvadoreños, tanto residentes en el país como en el extranjero, puedan actualizar la dirección en su documento.

Es de recordar que el artículo 20 del Código Electoral señala que las actualizaciones de residencia en el registro electoral deben suspenderse un año antes de la fecha de elecciones generales, las cuales se realizarán el 28 de febrero de 2027.

Es entonces que los salvadoreños tienen la obligación de reportar su cambio de domicilio al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), mediante una declaración jurada y esto implica la emisión de un nuevo DUI. Para hacerlo tendrán un plazo de 10 meses, a partir de la entrada en vigencia de las disposiciones.

Al realizar dicho trámite, según el artículo 25 de la referida normativa, el RNPN deberá emitir inmediatamente un aviso al Tribunal Supremo Electoral (TSE), a efecto de que se cambie el lugar de votación del ciudadano.

Los parlamentarios también aprobaron, con 59 votos, la disposición transitoria para extensión de plazos para cambio de domicilio en el Documento Único de Identidad para personas en el extranjero.

La actualización de los datos de ubicación en el DUI de los salvadoreños que residen en el extranjero podrá hacerse 90 días antes de los comicios. Anteriormente, la información se podía cambiar un año antes del evento electoral.

En octubre de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Exterior, el artículo tres establece que para que los residentes en el exterior puedan votar deben acreditar su nacionalidad por medio de su DUI o su pasaporte, emitido dentro o fuera del territorio nacional y esté o no vigente.

Sobre el tema, el experto electoral, Malcolm Cartagena, comentó que la fecha límite para cambiar domicilio en el DUI se fijó un año antes de las elecciones para evitar “la trashumancia”, es decir, mover el domicilio para un lugar distinto al que le corresponde e influir con su voto en ese lugar, explicó.

“Lo que Nuevas Ideas está haciendo al ampliar el plazo es permitir de nuevo esa práctica nociva para el sistema electoral. Y en el caso del voto desde el extranjero es todavía peor pues de forma descarada invita ese partido y el mismo TSE a cambiar su residencia al departamento de San Salvador, con lo que la diáspora influirá artificialmente dicha circunscripción”, puntualizó.

