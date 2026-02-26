FGR desarticula red de contrabando de cigarrillos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil ejecutaron un operativo para desarticular a una presunta estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos a escala nacional.

“Gracias al trabajo articulado, se pudo determinar que varias personas operaban con diferentes rangos dentro de la estructura. Los principales líderes eran los encargados de ingresar el producto por puntos fronterizos no habilitados con Guatemala y Honduras”, informó la FGR en sus redes sociales, mientras mostró las fotografías de las personas detenidas. Los operativos se ejecutaron en la zona oriental, occidental y paracentral.

Posteriormente, la mercadería era trasladada hacia San Salvador y distribuida a municipios de Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Cuscatlán, San Miguel, Usulután y La Unión. Finalmente, vendedores al detalle comercializaban los cigarrillos en mercados urbanos, completando así la cadena de distribución ilegal.

En la zona oriental, operaban a través de 5 “clicas” que recibían la mercadería para luego distribuirla en diferentes negocios. Durante los allanamientos se incautaron: varios vehículos, 3 fusiles y 1 pistola, una motocicleta, celulares y dinero en efectivo.

En la zona paracentral y occidental, la FGR informó que las investigaciones desarrolladas durante aproximadamente dos años demostraron que esta red estaba conformada por distintos niveles de operación.

Según el mismo ministerio fiscal, con este procedimiento, la Fiscalía resuelve alrededor de 30 casos de contrabando de mercaderías y un caso de agrupaciones ilícitas.

Hasta el momento, en la zona central y paracentral se ha capturado a casi 30 personas entre hombres y mujeres que conforman esta estructura.

Según el fiscal del caso, los involucrados vendían las cajas de 50 paquetes a $550 y los individuales los comercializaban a $10 o $15. «Los paquetes contienen 10 cajetillas y las vendían por unidad a $2 o $2.50», indicó el fiscal del caso.

Entre las marcas de cigarrillos más comercializadas en el mercado ilegal se encuentran Modern, Pine y Blue. Todos los detenidos serán procesados por contrabando de mercadería y agrupaciones ilícitas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...