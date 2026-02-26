Wikiamachti: la lengua náhuat ya tiene su espacio en Wikipedia

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado en 1999 por la Unesco y celebrado cada 21 de febrero, Timumachtikan Nawat (Aprendamos náhuat), colectivo dedicado a la revitalización del idioma náhuat, realizó el lanzamiento oficial de la sección en náhuat de Wikipedia, denominada Wikiamachti. La plataforma ya supera los mil artículos, lo que convierte al colectivo en los primeros en Centroamérica en lograr posicionar una lengua indígena en un espacio digital de alcance masivo.

El evento de inauguración se llevó a cabo en el Ticongle Hub, Soyapango, el día sábado 21 de febrero. Para la comunidad nahuahablante, el acontecimiento marca un antes y un después en los esfuerzos colectivos por revitalizar una de las tres lenguas maternas de El Salvador (náhuat o pipil, el cacaopera pisbi y el lenca potón), al consolidar su presencia en el entorno digital.

La iniciativa de Timumachtikan Nawat contó con el respaldo del Proyecto Lamarr, financiado por la Unión Europea en El Salvador y ejecutado por Expertise France. El objetivo fue utilizar la tecnología como herramienta de preservación, visibilidad y reconocimiento cultural.

En El Salvador, el Día Internacional de la Lengua Materna coincide con la conmemoración del Día de la Lengua Náhuat, una fecha que invita a reflexionar sobre la amenaza que enfrenta la diversidad lingüística a nivel mundial.

“Cada dos semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual”, advierte la Unesco.

Ante está situación, Héctor Josué Martínez, especialista en náhuat, docente y fundador de Timumachtikan Nawat, recordó que el proyecto de la Wikipedia en náhuat comenzó hace tres años y hoy muestra los resultados de un esfuerzo sostenido. Describió este logro como “el paso del silencio al mundo digital”, al destacar que ahora el náhuat salvadoreño está al alcance de cualquier usuario con acceso a internet.

“Este día celebramos el lanzamiento oficial de la Wikipedia en Náhuat en El Salvador, la Wikiamachti, algo por lo que deberíamos sentirnos orgullosos todos los salvadoreños, porque somos la primera Wikipedia en Centroamérica de lenguas indígenas en ser aprobada”, afirmó Martínez.

Según datos de la Unesco, el 40% de la población mundial no tiene acceso a educación debido a la falta de medios en una lengua que hable o comprenda. No obstante, iniciativas como Wikiamachti contribuyen a fortalecer la valoración y el uso de las lenguas maternas en espacios formales y digitales.

El lanzamiento reunió a estudiantes, docentes y nahuahablantes originarios de Santo Domingo de Guzmán, en el distrito de Sonsonate Norte, que posee una de las poblaciones indígenas más grandes del país, entre ellos Nantzin Sixta Pérez, Nantzin Isabel Ramírez, Nantzin Fidelina Cortés y Tajtzin Nicolás Sánchez, quienes también brindan clases en las Cunas Nawat de su localidad, espacios dedicados a enseñar el idioma a niños de entre 4 y 7 años a través de la metodología de la inmersión lingüística.

La presentación incluyó una guía práctica para aprender a utilizar la plataforma y aprovechar el modelo colaborativo de Wikipedia. Hasta la fecha, se han publicado más de 1,026 artículos, con un promedio de 28 mensuales, y se ha formado a más de 110 wikimedistas que continúan fortaleciendo la sección en náhuat.

Martínez explicó que la elección de Wikipedia responde a su carácter de acceso libre y plataforma abierta, donde cualquier persona puede aprender, aportar y documentar el idioma. Además, señaló que ofrece credibilidad digital y reconocimiento global a lenguas históricamente excluidas. Esto permite que los nuevos hablantes pasen de ser solo consumidores a autores y guardianes del patrimonio lingüístico, destacó.

La Wikipedia en náhuat puede consultarse en ppl.wikipedia.org, donde los usuarios pueden explorar los artículos elaborados por estudiantes como parte de sus procesos de aprendizaje y práctica del idioma.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...