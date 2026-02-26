Causas de migración salvadoreña y consecuencias 2023 -2026

Compartir

Las causas

La emigración es un elemento constante desde finales del siglo pasado, el estudio de esa circunstancia tiene múltiples vertientes tanto de concreciones materiales como de administración del Estado, sin olvidar que el proyecto político de los grupos de poder ejercen una presión insoportable para millones de salvadoreños que no pueden integrarse económicamente ni superar su estado de pobreza generacional, así algunos datos de la investigación del libro: La economía salvadoreña: después de la Independencia, por qué estamos como estamos/ William Pleites – San Salvador: Ministerio de Educación, 2022; nos ilustra sobre las causas del fracaso general en el proceso económico y social que además implica la migración; el documento comprende “dos siglos de vida republicana, arrancando con la independencia y finalizando en 2019” [1] en su contenido nos indica un subtítulo del capítulo Balance general de los modelos económicos: principales fallos de los modelos económicos (…) “a) la escasa inversión en la expansión de la capacidades de las personas, especialmente en las primeras etapas de su ciclo de vida; b) la poca importancia asignada al pleno empleo y eficacia laboral dentro de las políticas económicas y sociales; c) la insuficiente inversión en infraestructura económica y social; d) la escasa atención asignada a la disminución de las brechas y desigualdades; e) la tendencia a mantener desequilibrios macroeconómicos fuera de control; f) la lentitud para reinventarse continuamente con nuevas apuestas productivas; g) la ausencia de un contrato social que permita convertir a las mujeres en auténticas socias y protagonistas del desarrollo; h) la incapacidad para edificar y consolidar un Estado desarrollista.”[2]

Esos conceptos permanecen en nuestra realidad desde 2019 a 2026, ahora instalado un modelo populista carece de un perfil económico y desarrollo verificable, en consecuencia, uno de sus efectos es la migración.

Los salvadoreños se enfrentan con su opción migratoria a una saga de acciones excluyentes y sin futuro bajo la actual administración del presidente Trump, en este breve artículo identificamos la legalidad de los migrantes en Estados Unidos que es negada en todo aspecto, la introducción de innovadores instrumentos que identifican a los migrantes por el pago de impuestos, la negación a reconocer el matrimonio y la reunificación familiar, los niños llegados a Estados Unidos y su abandono; el caso de los niños quizás es la desesperación de sus padres de brindarles una oportunidad de escapar a la miseria o persecución de sus naciones; la “migración inversa” que un periódico norteamericano niega y personalidades reclaman su inexistencia; los encuentros oficiales sin mención a la prolongación del TPS que finaliza el 9 de septiembre de 2026 y nuestra tragedia con la muerte de migrantes en México.

Mencionamos algunas notas de prensa, pero implican el conjunto de un fenómeno que implica a la nación, que necesita una urgente respuesta nacional.

Legalidad

Los instrumentos legales de Estados Unidos se convierten en muros virtuales insuperables, como la nota indicada el 11MAY023 Millares de migrantes atrapados limbo legal México EEUU, el TPS para todo emigrante: 30ENE025 Trump quita TPS a venezolanos y enviará migrantes a Guantánamo; 28FEB025 TPS o matrimonio, las alternativas que analizan migrantes ilegales salvadoreños; 27JUN025 Salvadoreño con TPS fue detenido por migración en los ángeles; 09SEP025 Migrantes piden clemencia a Trump por TPS Honduras y Nicaragua.

Persecución por pago de impuestos

04MAR025 Trump persigue a los migrantes que pagan impuestos; 09ABR025 EE.UU quita permiso temporal a casi un millón de migrantes, Identificarán y deportarán a inmigrantes irregulares por datos de impuestos (aplicación CBP); 14ABR025 Migrantes que pagan impuestos en EE.UU. en la mira para deportaciones.

Matrimonio y familia

12SEP024 Costos ocultos y sueños migración (desintegración familiar con deuda de pago a traficantes, deportados); 28FEB025 TPS o matrimonio, las alternativas que analizan migrantes ilegales salvadoreños; 13DIC025 EE.UU fin programa migratorio reunificación familiar para El Salvador; 19DIC023 EEUU detuvo cada día 98 migrantes de El Salvador con su familia; 12ENE026 Jueza pide a EE.UU acabar con programa de reunificación familiar de migrantes; 09FEB026 familias migrantes encierro insalubre Texas piden asilo, tribunal valida detenciones migrantes sin derecho a fianza.

Niños

17JUN023 Infortunio de niños migrantes no acompañados preocupa al Senado EEUU; 07JUL024 Cambio climático Centroamérica afecta niños, EE.UU Panamá debe repatriar migrantes Darien; 18OCT025 niños migrantes temen deportación Trump Guatemala; 17NOV025 impacto salud mental niños migrantes EE.UU

Narrativa gubernamental y realidad: migración inversa

05OCT023 Celia Medrano: Gobierno manipula datos para plantear migración inversa; 05AG0024 La narrativa migratoria de Bukele no está respaldada por los datos dice The Boston Globe; 17SEP024 Ana Sol Gutiérres no hay evidencia de migración inversa

Encuentros con Estados Unidos-El Salvador

24ENE025 Trump habla migración con Bukele; 04FEB025 Rubio y Bukele acuerdan traer al país a migrantes que cometan delitos en EE.UU; 18MAR025 Vacío legal y jurisdicción incierta sobre presos extranjeros enviados al CECOT, Bukele y Trump actúan fuera de la ley con envío a El Salvador de migrantes; 25MAR025 Arreglo Trump-Bukele no trató a migrantes de El Salvador-EE.UU; 12ABR025 Reunión Bukele Trump esperanza de organizaciones migrantes; 16ABR025 migrantes fueron ignorados en reunión Trump-Bukele; 25JUN025 Excónsul cuestiona falta de interés Bukele alivio migratorio; 22JUL025 fiscalía Venezuela abre investigación contra Bukele por posibles torturas de migrantes en CECOT.

Emigrantes muertos

22 y 23 de agosto de 2010 : 77 emigrantes fueron masacrados en San Fernando México, 14 salvadoreños. Lucía Flores y Carlos Manuel Juárez, octubre 17, 2025;

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org

18ENE026 Mineápolis, Los Ángeles redadas II, Registran más muertes de migrantes bajo custodia.

Los anteriores elementos son apenas fragmentos de un mapa migratorio con sus aristas políticas, pero como hemos indicado, las causas persisten en la desigualdad social y la ausencia de un modelo hacia el desarrollo nacional. amazon.com/author/csarcaralv

