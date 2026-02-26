Sheinbaum: Fuerzas mexicanas ejecutaron operativo contra “El Mencho”

Compartir

Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que fuerzas mexicanas desarrollaron el operativo contra el líder criminal “El Mencho” y Estados Unidos solo aportó información, al tiempo que mencionó una llamada con su homólogo de ese país, Donald Trump.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración (norteamericana), que fue esencialmente en inteligencia, información, y toda la operación la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente aquí”, reiteró la jefa del Ejecutivo desde Palacio Nacional.

La mandataria respondió así a una pregunta sobre los comentarios del republicano, que durante su discurso del estado de la Unión se adjudicó el crédito por la caída de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado es la correcta”, aseveró la dignataria este miércoles.

El Ejército mexicano llevó a cabo el domingo una operación en áreas boscosas de Tapalpa, en el occidental estado de Jalisco, para capturar al individuo, quien resultó gravemente herido y falleció durante su traslado vía aérea hacia un centro médico.

La muerte del sujeto, uno de los narcotraficantes más buscados por ambos países, desató una reacción del crimen organizado con bloqueos, incendio de vehículos y ataques a establecimientos y contra las fuerzas del orden en esa y otras entidades, que han vuelto a la normalidad paulatinamente.

Durante su habitual conferencia de prensa, la gobernante dijo que recibió el lunes una llamada del republicano, quien quería conocer “cómo estaban las cosas en México”.

“Me llamó antier. Una llamada de ocho minutos, para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación”, relató Sheinbaum.

La mandataria transmitió el lunes un reconocimiento especial a la Defensa, a su titular, Ricardo Trevilla, al Ejército, a la Guardia Nacional y a la Fuerza Aérea, que intervinieron directamente en el operativo, considerado el mayor golpe al narcotráfico durante la presente administración.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...