Irán afirma que no busca ni buscará adquirir armas nucleares

Teherán/Prensa Latina

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, reiteró que su país no ha buscado ni buscará adquirir armas nucleares.

En declaraciones en un acto celebrado en esta capital, el dirigente abordó las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, formuladas durante su mensaje sobre el Estado de la Unión ante el Congreso.

Ghalibaf afirmó que Teherán ha reiterado en numerosas ocasiones que su programa nuclear carece de fines militares y sostuvo que, pese a esa postura clara y a la información proporcionada, continúan las amenazas y lo que calificó como posturas erróneas de sus adversarios. Asimismo, anunció que la tercera ronda de negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos se celebrará este jueves en Ginebra, Suiza.

El funcionario advirtió contra cualquier eventual ataque estadounidense basado en lo que describió como “información falsa y engañosa”, y aseguró que, de producirse, Irán responderá con firmeza. Durante su intervención ante el Congreso este martes, Trump afirmó que Irán desarrolló misiles capaces de amenazar a Europa y a bases estadounidenses en otros países, y que trabaja en la producción de misiles con alcance potencial hasta territorio estadounidense.

En las últimas semanas, Estados Unidos, con el respaldo de Israel, reforzó su presencia militar en Oriente Medio y advirtió sobre posibles acciones contra Irán con el objetivo de frenar sus programas nuclear y de misiles, así como su influencia regional.

Teherán sostiene que Washington y Tel Aviv utilizan tales acusaciones como pretexto para intervenir en sus asuntos internos y promover un cambio de régimen.

Al mismo tiempo, insiste en la necesidad de levantar las sanciones económicas occidentales a cambio de compromisos y limitaciones relacionadas con su programa nuclear.

