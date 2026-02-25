Asamblea aprueba prórroga para actualización de domicilio en el DUI

Redacción Nacionales

Los salvadoreños tendrán otros dos meses para poder cambiar su domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI) para las elecciones 2027, así lo aprobó el oficialismo en la sesión plenaria al emitir disposiciones transitorias.

Es de recordar que este viernes 27 de febrero vencía el plazo para que los salvadoreños, tanto residentes en el país o en el extranjero, puedan actualizar la dirección en su documento.

El artículo 20 del Código Electoral señala que las actualizaciones de residencia en el registro electoral deben suspenderse un año antes de la fecha de elecciones generales, las cuales se realizarán el 28 de febrero de 2027.

Al realizar dicho trámite, según el artículo 25 de la referida normativa, el RNPN deberá emitir inmediatamente un aviso al Tribunal Supremo Electoral (TSE), a efecto de que se cambie el lugar de votación del ciudadano.

Los parlamentarios también aprobaron, con 59 votos, la disposición transitoria para extensión de plazos para cambio de domicilio en el Documento Único de Identidad para personas en el extranjero. La actualización de los datos de ubicación en el DUI de los salvadoreños que residen en el extranjero podrá hacerse 90 días antes de los comicios.

