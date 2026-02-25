Propuesta de reforma previsional plantea aumentar pensiones sin elevar cotización

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Mesa para una Pensión Digna presentó, recientemente, una propuesta de reforma al sistema de pensiones en El Salvador que aumentaría los montos de jubilación sin necesidad de aumentar la tasa de cotización ni la edad de retiro, mediante un rediseño estructural basado en la redistribución de ingresos.

El planteamiento, impulsado por la mesa técnica de la sociedad civil, sostiene que el modelo actual presenta fallas estructurales que limitan las pensiones a niveles insuficientes, con tasas de reemplazo que rondan, en promedio, el 38 % del último salario del trabajador.

Un sistema mixto con enfoque solidario

La propuesta, según Patricio Pineda, representante de la Mesa para un Pensión Digna, mantiene la cotización total en 16 %, pero introduce una redistribución interna: el 13.2 % se destinaría a un pilar solidario de reparto y el 2 % a las cuentas individuales. Este modelo híbrido busca equilibrar solidaridad y ahorro personal.

Según Pineda, el cambio clave radica en transformar la actual Cuenta de Garantía Solidaria —señalada como un mecanismo de extracción de recursos— en un verdadero pilar de reparto que permita mejorar los beneficios para los cotizantes.

Además, el esquema plantea flexibilidad institucional: el sistema podría ser administrado por una entidad pública, privada o incluso un banco previsional propiedad de los trabajadores, en línea con lo establecido en la Constitución salvadoreña.

Pensiones podrían alcanzar hasta el 85% del salario

Uno de los puntos más destacados de la propuesta es el incremento en las tasas de reemplazo. Bajo el nuevo esquema, el pilar solidario podría cubrir hasta el 60 % del último salario. Mientras que la cuenta individual aportaría hasta un 25 % adicional.

Esto permitiría que la pensión total alcance hasta un 85% del salario previo a la jubilación, más del doble del promedio actual. Asimismo, se establece una pensión mínima de $400 (superior a los $300 actuales) y se mantiene sin cambios la edad de retiro: 55 años para mujeres y 60 para hombres.

Reducción del déficit previsional

Otro elemento central es el impacto fiscal. La propuesta estima que el déficit previsional —actualmente calculado en aproximadamente $16,000 millones— podría reducirse a $11,000 millones, generando un ahorro cercano a $5,000 millones.

Este ajuste se lograría mediante una reconfiguración del sistema que permitiría, además, generar un superávit en los primeros 15 años, al disminuir la presión de la deuda previsional.

Los impulsores del proyecto señalan que este aspecto resulta clave para organismos como el Fondo Monetario Internacional, que ha insistido en la necesidad de reformas sostenibles en el sistema salvadoreño.

Mejora en la equidad del sistema

La propuesta también contempla reconocer los derechos adquiridos antes de la reforma de 1998, integrando esos períodos en el cálculo de beneficios. Además, elimina mecanismos como el Certificado de Traspaso y plantea una redistribución más equitativa de los ingresos.

En términos prácticos, los escenarios proyectados indican mejoras sustanciales. Por ejemplo: un trabajador con salario de $963 podría pasar de recibir $400 a más de $500 mensuales. Asimismo, las tasas de reemplazo aumentarían progresivamente en todos los niveles salariales.

Actualmente, seis de cada diez pensiones son mínimas; con el nuevo modelo, esa proporción podría reducirse a dos o tres de cada diez.

Sin cambios en edad ni tiempo de servicio

A diferencia de otras reformas en la región, esta propuesta no plantea aumentar la edad de jubilación ni los años requeridos de cotización. Según sus diseñadores, esto es posible gracias al enfoque redistributivo del modelo, que optimiza el uso de los recursos existentes.

Los impulsores enfatizan que no se trata de una imposición, sino de una propuesta abierta al debate nacional. La definición sobre quién administraría el sistema —ya sea una AFP, una institución estatal o un banco previsional— debería, según señalan, surgir de un consenso social.

Asimismo, recalcan que el objetivo principal es “sacar a la población del oscurantismo” en materia previsional, promoviendo una discusión informada sobre las alternativas reales para mejorar las pensiones.

Un modelo en discusión

La iniciativa surge en un contexto donde el sistema de pensiones continúa siendo uno de los temas más sensibles en la agenda económica del país, y ante las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha exigido al Gobierno una propuesta de reforma previsional. De hecho, el Gobierno debió haber entregado la propuesta el 10 de febrero pasado.

Esta nueva propuesta introduce un elemento clave en el debate: la posibilidad de mejorar beneficios sin incrementar la carga para trabajadores y empleadores, apostando por una reorganización interna del sistema.

