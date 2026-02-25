Santo Domingo de Guzmán conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna

Compartir

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino /Colaborador

La Kuna Nawat de Santo Domingo de Guzmán, espacio dedicado a la enseñanza del idioma náhuat pipil a la niñez en el departamento de Sonsonate, conmemoró el pasado 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado así en 1999 por la UNESCO.

La actividad reunió a estudiantes, a docentes y a miembros de la comunidad de todas las edades, en una jornada orientada a resaltar la importancia de la revitalización lingüística. La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PROVIDA, que durante varios años ha respaldado las diferentes cunas náhuat en Sonsonate, reafirmó su compromiso de continuar apoyando iniciativas que promuevan la preservación del náhuat.

“Celebremos junto a las comunidades la riqueza de nuestra diversidad lingüística”, expresó la organización. Asimismo, destacó que la Kuna Nawat de este municipio “lucha por la revitalización del idioma con la niñez en proceso de aprendizaje”.

Idalia García, maestra nahuatparlante, conocida como nantzin, nombre que reciben las docentes de estas cunas, manifestó su alegría por la continuidad del proyecto.

“Yo me siento feliz cuando los niños vienen a aprender el idioma. No quiero que se muera; quiero que siga adelante. Ya tengo muchos años, pero quiero que quede para los demás, porque es bien bonito cuando uno lo puede hablar”, expresó.

García recordó que en su infancia el idioma estaba rodeado de prejuicios. “Mi mamá lo hablaba, pero no siempre nos explicaba lo que decía. Ya de grande uno entiende. En ese tiempo, en este pueblo, toda la gente hablaba”, relató.

Según contó, aunque sus padres no querían enseñarles formalmente la lengua, ella la aprendió escuchándolos. “Cuando el niño está pequeño parece que no está haciendo nada, pero todo lo va guardando en la mente”, afirmó.

La docente también evocó prácticas culturales que, en el pasado, eran perseguidas por las autoridades. Recordó que la venta de chicha estaba prohibida y que, cuando llegaban los policías, los pobladores se avisaban en náhuat para ocultar las ollas y evitar detenciones. “Hoy ya no es así; ahora la venden libremente en las fiestas”, señaló.

Pese a esos temores, en parte debido a la persecución luego de la masacre indígena campesina ocurrida en 1932, la comunidad ha ido fortaleciendo, en el transcurso de los años, su labor para defender su lengua materna y transmitirla de generación en generación.

García relató que se integró al proyecto por invitación del doctor Jorge Lemus, fundador de la iniciativa. Durante varios años impartió clases a niños de entre 4 y 7 años, labor que interrumpió tras ser diagnosticada con cáncer. Luego de su recuperación, regresó a las aulas para continuar enseñando la última lengua originaria que sobrevive en El Salvador.

En el marco de la conmemoración, la UNESCO reiteró que las lenguas son esenciales para la educación y el desarrollo sostenible, ya que constituyen el principal medio de transmisión de conocimientos y preservación cultural.

De acuerdo con el organismo, existen aproximadamente 8,324 lenguas en el mundo, muchas de ellas en riesgo de desaparecer debido a la globalización y a las transformaciones sociales, y el náhuat es una de ellas.

Esta iniciativa en Santo Domingo de Guzmán no solo busca revitalizar esta lengua, sino que las nuevas generaciones puedan sentirse orgullosos de su identidad indígena.

“Garantizar que los sistemas educativos respeten el derecho a aprender en la lengua materna es crucial para mejorar los resultados de aprendizaje”, señaló. Añadió que la educación multilingüe, especialmente en lenguas minoritarias e indígenas, fortalece el vínculo entre cultura y enseñanza y contribuye a sociedades más inclusivas y equitativas.

