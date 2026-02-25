Aprueban préstamo por $150 millones para mejorar drenajes y reducir inundaciones 

Compartir

La Asamblea Legislativa aprobó un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $150 millones para mitigar el impacto de los desastres naturales sobre la población y la infraestructura en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Con los fondos se financiará el proyecto “Apoyo al Control de Inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador”, con el cual se busca mejorar el acceso a los servicios de drenaje urbano y aumentar la efectividad de los sistemas de alerta temprana de la zona, según menciona el decreto y según explicó la subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, en la Comisión de Hacienda, donde se estudió el proyecto.

Reyes explicó que hay varios factores que ocasionan inundaciones recurrentes en diferentes zonas del AMSS. Entre estos destacó las limitaciones y obsolescencia de los sistemas de drenaje urbano, compuestos en gran medida por bóvedas y colectores antiguos.

Además, “el acelerado proceso de urbanización” que reduce áreas permeables, la carencia de infraestructura de laminación para la retención y posterior descarga de aguas lluvias, así como la inadecuada disposición de desechos sólidos.

La funcionaria señaló que, ante ello, es necesaria la implementación de soluciones integrales orientadas a solventar el problema. “El objetivo del proyecto es contribuir a disminuir la vulnerabilidad de los habitantes del AMSS ante inundaciones, cerrando brechas de infraestructura, fortaleciendo las capacidades de gestión y participación comunitaria, y mejorando la capacidad de respuesta del país ante eventos climáticos”, dijo y agregó que “se prevé la mejora de los sistemas de drenaje urbano existentes y el desarrollo de nuevas obras para el control de inundaciones”.

El proyecto incluye componentes como la construcción y mejora de drenajes para reducir inundaciones, fortalecimiento del Ministerio de Obras Públicas con planificación y capacitaciones, y la modernización del sistema de alerta temprana junto con auditorías para asegurar su correcta ejecución.

La representante del Ministerio de Hacienda explicó que este proyecto será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y que, además, consta de cuatro componentes. El primero de ellos es el desarrollo de infraestructura de drenaje urbano, el cual incluye el diseño, construcción y supervisión de lagunas de laminación en la quebrada Buenos Aires, en Santa Tecla y en la quebrada Merliot, en el departamento de La Libertad.

También abarca la rehabilitación de sistemas urbanos de drenaje en la Colonia Médica y Santa Lucía, estas zonas han sido fuertemente afectadas cuando se presentan lluvias en la capital. Asimismo, este componente incluye el diseño y supervisión para la rehabilitación de bóvedas en la quebrada El Piro y en el bulevar Constitución, así como la rehabilitación de obras de paso como puentes.

El segundo componente es el fortalecimiento institucional del MOP para la gestión de los servicios de drenaje urbano, que contempla la actualización del Plan Maestro de Drenaje del AMSS, que servirá como marco de referencia para las intervenciones del proyecto, estudios de preinversión para futuros proyectos, diseño e implementación de cursos de capacitación técnica en gestión de riesgos de inundaciones, campañas de sensibilización sobre la adecuada disposición de residuos sólidos, debido a su incidencia en el problema y el desarrollo de planes de operación y mantenimiento de la infraestructura construida.

El tercero es el fortalecimiento del sistema de alerta temprana, que incluye el diseño de un sistema de alerta temprana que incorpore sensores de medición y transmisión de datos hidrometeorológicos confiables y oportunos, con una visión integral y coordinación entre actores. También se prevé equipamiento para el sistema de monitoreo, fortalecimiento de la gestión y manejo de datos para el análisis de riesgo y la alerta temprana, así como el robustecimiento del sistema de comunicación.

El cuarto y último competente es la administración, evaluación y auditorías, que comprende consultorías que apoyarán la implementación del proyecto, así como la coordinación requerida para su planificación y ejecución.

Este programa se ejecutará paralelamente con la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la Finca El Espino, el pulmón de San Salvador, donde ya muchos ambientalistas indican la grave afectación a los ecosistemas; además, señalan que el problema de las inundaciones en el AMSS sería más evidente.

