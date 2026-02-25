Incorporan $6.2 millones al Ministerio de Economía para digitalizar trámites

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar $6.2 millones al Ministerio de Economía para financiar el Programa de Simplificación y Digitalización de Trámites, según el Gobierno con esto se busca agilizar la prestación de servicios.

Los fondos permitirán implementar mejoras, mediante la digitalización de trámites en distintas instituciones, el acompañamiento técnico a estos procesos y la modernización de sistemas internos, como los de inventario, con el fin de optimizar la atención a la población y al sector productivo, según se dijo durante la discusión en la Comisión de Hacienda.

Los $6.2 millones provienen de un préstamo por $75 millones que, el 13 de junio de 2023, la Asamblea Legislativa autorizó al Gobierno suscribir con la Corporación Andina de Fomento (CAF). El empréstito fue suscrito el 21 de junio y ratificado el 4 de julio del mismo año.

Delia Reyes, subdirectora de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, explicó que el programa comprende el desarrollo de sistemas informáticos para la automatización de procesos “en al menos 20 entidades públicas que tienen alguna participación en el otorgamiento de permisos u otras gestiones para el desarrollo de actividades comerciales por parte de los entes privados”, así como para la implementación de la firma electrónica.

La representante de Hacienda detalló que los recursos se utilizarán para la contratación de servicios para el desarrollo de sistemas informáticos, orientados a la digitalización de trámites en entidades como la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Además, se adquirirán licencias para el mantenimiento y operación de los sistemas que se implementen en la SRS y APLAN.

También se contratarán servicios para la modernización, integración y estandarización del sistema de inventarios institucionales, incluyendo módulos de activos fijos, medicamentos, mercancías, así como servicios de supervisión, auditoría y soporte técnico para el acompañamiento, control de calidad y sostenibilidad de los proyectos de digitalización institucional que se realicen.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...